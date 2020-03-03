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10:40 (мск), источник: ТАСС

Путин: несистемная оппозиция нужна, потому что улучшает жизнь в стране

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Несистемная оппозиция вносит в жизнь страны большой положительный вклад, заявил президент России Владимир Путин.

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«Они [представители несистемной оппозиции] очень нужны: они реально влияют на конкретную жизнь, особенно на уровне муниципалитетов, крупных городов и так далее», — сказал глава государства в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

«Дай ей [несистемной оппозиции] бог здоровья!» — добавил российский лидер.

По его словам, в любой стране всегда была, есть и будет часть общества, не согласная с действующей властью. «И это очень хорошо, что такие люди есть», — сказал президент.

При этом, отметил Путин, те, кто «доводят до революции» в той или иной стране, «как правило, во власти тоже не задерживаются».

Очень быстро им становится неприятна и та власть, которая была создана в результате их активной и бурной деятельности. Исключение, пожалуй, [составили] только большевики, которые задержались после октябрьского переворота достаточно долгое время, и потом сами развалились, и страну за собой утащили.
Владимир Путин
президент России

Ранее Путин в интервью ТАСС отмечал важность критики в адрес властей, но советовал оппозиции предъявлять потенциальным избирателям позитивную программу, а не просто ругать действующую власть.

Новую серию видеоинтервью смотрите на сайте.

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