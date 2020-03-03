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10:18 (мск), источник: ТАСС

Путин: реагировать на нарушения на митингах надо, иначе дойдет до поджогов и погромов

По словам президента, «есть правила, которых должны придерживаться все» — и сторонники, и противники власти.

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МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Все участники митингов должны соблюдать правила проведения публичных акций, в противном случае ситуация может вылиться в уличные беспорядки. Такое мнение президент России Владимир Путин высказал в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

По его словам, «есть правила, которых должны придерживаться все» — и сторонники, и противники власти. «Есть закон, и его нужно соблюдать. Иначе мы дойдем до ситуации полностью разбалансированной в стране», — сказал он, комментируя ситуацию вокруг несанкционированных митингов.

Мы что, хотим, чтобы у нас на улицах жгли машины? Вот если не реагировать, будут жечь. Будут бить витрины, и от этого конкретные люди будут страдать.
Владимир Путин
президент России

Он подчеркнул, что закон позволяет выражать свою точку зрения с помощью публичных акций, нужно только получить разрешение.

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В ответ на возражение бравшего интервью журналиста Андрея Ванденко, что власти могут отказать в утверждении заявки на митинг, Путин отметил, что в таком случае получения разрешения нужно добиваться. «Там же (в других странах — прим. ТАСС) то же самое, там тоже ходят и получают эти разрешения», — сказал президент. Кроме того, говоря о возможных тюремных сроках за участие в несанкционированных акциях, Путин отметил, что в ряде стран они небольшие, но, например, в Швеции могут достигать пяти или десяти лет. «У нас такого нет», — сказал Путин.

Летом 2019 года в Москве прошли несколько массовых акций протеста, участники которых были недовольны развитием кампании по выборам депутатов Московской городской думы. Некоторые акции не были санкционированы, их участники были задержаны и привлечены к ответственности.

Новую серию видеоинтервью смотрите на сайте.

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