Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 Роботы обслуживают зараженных коронавирусом в Китае Таким образом планируется уменьшить нагрузку на медработников и снизить риск перекрестного заражения
Фоторепортажи
16Что происходит в закрытом на карантин отеле на Канарах
12Жизнь пассажиров «зараженного» лайнера Diamond Princess
11:05 (мск), источник: Газета.Ру

Российская военная полиция вошла в сирийский город Саракиб

Российские военные вошли в стратегически важный город Саракиб на востоке Идлиба, сообщили в Минобороны. Как указали в ведомстве, это произошло 2 марта, а за день до этого подразделения сирийской правительственной армии вернули Саракиб под свой контроль. Им пришлось отступить оттуда 28 февраля после непрекращающихся атак со стороны боевиков.

Источник: РИА "Новости"

Российская военная полиция вошла в стратегически важный сирийский город Саракиб, расположенный в восточной части провинции Идлиб, сообщили журналистам в российском Центре по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии.

Подразделения вступили в Саракиб в 17:00 мск 2 марта. Как пояснили в ЦПВС, такую меру приняли с учетом важного значения города для обеспечения безопасности и беспрепятственного перемещения автотранспорта и гражданского населения по трассам М4 — М5.

За день до этого сирийская газета Al-Watan сообщила, что подразделения сирийской правительственной армии вернули Саракиб под свой контроль. Военнослужащие САР были вынуждены отступить оттуда 28 февраля из тактических соображений: их на протяжении нескольких дней непрерывно атаковали вооруженные группировки, которым оказывали огневую поддержку турецкие войска.

Новость
Сирийские войска взяли под контроль трассу Дамаск-Алеппо. Почему это важно?

Стратегическая важность этого города обусловлена выгодным расположением: он находится на пересечении шоссе Алеппо — Дамаск и Алеппо — Латакия. До 5 февраля он находился под контролем боевиков. В тот день Саракиб был освобожден сирийской армией. После этого Анкара потребовала от Дамаска отвести войска на позиции, которые они занимали в конце декабря прошлого года.

Не получив согласия, 11 и 20 февраля турецкая армия, поддерживаемая ею вооруженная оппозиция и запрещенная в России террористическая группировка «Джебхат ан-Нусра» предприняли попытки контратаки на этом участке фронта, но сирийские войска отразили удар. Армия президента Сирии Башара Асада ликвидировала более 250 боевиков.

Сама провинция Идлиб до сих пор остается единственным регионом Сирии, значительная часть которого контролируется террористами. В 2017 году там создали северную зону деэскалации, куда переместились экстремисты, отказавшиеся сложить оружие в дамасском предместье Восточная Гута и южных областях страны.

Источник: РИА "Новости"

Ситуация в Идлибе обострилась в январе, когда войска Башара Асада начали там наступление. Это произошло после того, как Россия и Турция предприняли очередную попытку ввести режим тишины, но террористы только усилили свои нападения. На сегодняшний день район удерживают боевики.

О первых потерях в ходе нынешней эскалации минобороны Турции сообщило 3 февраля. По данным ведомства, в результате обстрела тогда погибли восемь человек.

Новость
Россия и Турция подошли к опасной грани в Сирии

К концу месяца произошла еще одна, более серьезная, эскалация: вечером 27 февраля Турция сообщила, что после удара сирийской армии погибли 33 турецких военных.

После этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел экстренное совещание, на котором было принято решение начать нанесение ответных воздушных и наземных ударов по позициям правительственной армии САР. Анкара поразила более 200 целей противника, сообщили в минобороны страны.

Россия в Идлибе поддерживает действия Дамаска и пытается урегулировать ситуацию путем диалога, но к данному моменту сторонам пока не удалось договориться.

После случившегося пресс-секретарь возглавляемой президентом Эрдоганом Партии справедливости и развития (ПСР) Омер Челик заявил, что Турция будет считать сирийские войска вражескими целями.

Новость
Турция открыла границу с ЕС для сирийских беженцев

Кроме того, он в очередной раз поднял проблему мигрантов. Челик заверил, что миграционная политика Турции не изменится, но Анкара больше не может сдерживать поток сирийских беженцев в Европу. Агентство Reuters со ссылкой на турецкого чиновника незадолго до этого сообщало, что власти республики решили не останавливать мигрантов из Сирии, которые стремятся попасть в Европу по морю или суше. Сотрудники турецкой полиции, береговой охраны и погранпереходов, по данным СМИ, получили указание бездействовать в случае возникновения потока беженцев из арабской республики.

Что касается самого вооруженного конфликта, который развивается между Сирией и Турцией на территории САР, не исключено, что Эрдоган может начать новую военную операцию в Идлибе.

По его словам, он готов задействовать всю свою боевую мощь его страны в случае такого развития событий. Турецкий лидер подчеркнул, что начало новой военной кампании в сирийской провинции — «лишь вопрос времени», все приготовления к ней уже завершены.

Лидия Мисник

Во время загрузки произошла ошибка.
Следите за развитием темы Эскалация в Идлибе
 Убил журналистов «России 1»: почему задержан экс-комбат «Айдара»
Россия больше не может обеспечить безопасность турецким самолетам в Сирии
Путин заявил о пользе несистемной оппозиции
Доставщик сухого льда раскрыл детали трагедии в банном комплексе
У тысяч россиян украдены бонусы со скидочных карт
Бандиты вымогали деньги у сослуживцев Шамсутдинова
Как шеф орловского Гестапо скрывался от правосудия
Аналитики рассказали о курсе рубля весной
Здоровье
Трагедия в бане: как сухой лед стал причиной трех смертей Российская блогерша Катерина Диденко сообщила о погибших на банной вечеринке, где отмечали ее день рождения.
Hi-Tech
В России появились лучшие «умные» часы (цена) Твои идеальные часы!
Авто
В России начались продажи Kia Seltos Самую доступную версию кроссовера можно купить за 1 099 900 рублей
Кино
Дитковските снимается в новом сериале вместе с Хабенским Актеры исполняют ключевые роли в многосерийной драме «За час до рассвета»
Новости партнеров
Какое будущее ждет Конституцию и нашу страну – решать лишь тебе
Запретить даже переговоры
Конституцию напишем вместе: все зависит от вас
Новая Конституция: от кого зависит, какой она будет
Gnezdo.ru
Кто сохранил сберкнижку СССР может стать богатым
Эти снимки были запрещены в СССР. Что на них?
7 самых худших иномарок для эксплуатации в жару
Зеленский делает важный шаг навстречу России
Леди
Молодая возлюбленная Петрова в дерзком образе снялась для глянца Стася Милославская показала подписчикам кадр из черно-белой фотосессии.
Новости партнеров
Скончался известный в 90-х актер
Павел Прилучный теперь точно разводится
Как выглядят дочери и внучка Орнеллы Мути
Павел Прилучный разводится
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь