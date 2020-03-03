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13:18 (мск), источник: РИА Новости

Кремль подтвердил встречу Путина и Эрдогана 5 марта

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган 5 марта обсудят в РФ проблематику урегулирования в Сирии с учетом обострения в Идлибской зоне деэскалации, подтвердили в пресс-службе Кремля.

Источник: РИА Новости

«Пятого марта президент РФ Путин проведет переговоры с президентом Турецкой Республики Эрдоганом, который посетит Россию с рабочим визитом. Имеется в виду обсудить проблематику сирийского урегулирования с учетом нынешнего обострения ситуации в Идлибской зоне деэскалации», — говорится в сообщении.

Ситуация в Идлибе обострилась после того, как 27 февраля террористы группировки «Хайят Тахрир аш-Шам"* начали крупномасштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск. Армия Сирии открыла ответный огонь. По информации Минобороны РФ, обстрелу подверглись в том числе турецкие военные, которые не должны были там находиться.

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В результате погибли 36 военных Турции. Сразу после получения информации о пострадавших турецких военных российская сторона приняла меры для полного прекращения огня сирийскими войсками, была обеспечена безопасная эвакуация погибших и раненых в Турцию. В Минобороны РФ подчеркнули, что российская авиация в этом районе не применялась.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг сирийского Идлиба. В частности, она не отмежевала вооруженную оппозицию, которая готова к диалогу с правительством в рамках политического процесса, от террористов. Так, в российско-турецком меморандуме от 18 сентября 2018 года, согласованном по итогам встречи президентов Владимира Путина и Тайипа Эрдогана, говорилось о сохранении статус-кво по присутствию турецких военных, но при условии вывода из идлибской зоны деэскалации всех террористических радикальных группировок до 15 октября 2018 года. Также оговаривалось, что будут предприняты «эффективные меры для обеспечения устойчивого режима прекращения боевых действий» в границах этой зоны. Пункт седьмой меморандума предполагал проведение совместного российско-турецкого патрулирования в этом районе.

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Российские Су-24 нанесли удар по наступавшим и помогли сирийской армии отбить атаку.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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