Москалькова прокомментировала идею упомянуть Бога в Конституции

В понедельник президент РФ Владимир Путин внёс в Госдуму свои поправки к законопроекту об изменении Конституции, среди предложений — закрепление упоминания Бога в основном законе страны. «Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство», — говорится в тексте поправки, который накануне зачитал спикер ГД Вячеслав Володин на пленарном заседании.
«Все, что связано с понятием справедливость, правда, добро и зло имеет особую ценность для сегодняшнего времени. Поэтому обращение к вере, к нравственным истокам, наверное, заслуживает внимания, тем более что бог един, это воззвание для всех конфессий, и я думаю, что это не будет как-то ущемлять взгляды атеистов», — заявила Москалькова журналистам на просьбу прокомментировать инициативу.