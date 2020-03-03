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13:16 (мск), источник: РИА Новости

Москалькова прокомментировала идею упомянуть Бога в Конституции

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова выразила мнение, что предложение о закреплении упоминания Бога в Конституции — это воззвание для всех конфессий, которое также не будет как-то ущемлять взгляды атеистов.

Источник: РИА Новости

В понедельник президент РФ Владимир Путин внёс в Госдуму свои поправки к законопроекту об изменении Конституции, среди предложений — закрепление упоминания Бога в основном законе страны. «Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство», — говорится в тексте поправки, который накануне зачитал спикер ГД Вячеслав Володин на пленарном заседании.

«Все, что связано с понятием справедливость, правда, добро и зло имеет особую ценность для сегодняшнего времени. Поэтому обращение к вере, к нравственным истокам, наверное, заслуживает внимания, тем более что бог един, это воззвание для всех конфессий, и я думаю, что это не будет как-то ущемлять взгляды атеистов», — заявила Москалькова журналистам на просьбу прокомментировать инициативу.

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