Зарубежные СМИ: Чего ожидать от праймериз в США?

В «супервторник» решится судьба трети мандатов делегатов на партийные съезды. Демократы должны назвать имя человека, который в ноябре будет соперничать с Дональдом Трампом. The Wall Street Journal отмечает, что умеренное крыло Демократической партии сосредоточилось на кандидатуре Джо Байдена. Существенную поддержку ему оказали три аутсайдера: Пит Буттиджич, Эми Клобушар и Бето О’Рурк.
Выйдя из предвыборной гонки, они объединили усилия, чтобы помочь Байдену.
Кроме него за симпатии однопартийцев борются сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен, экс-мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг и член Палаты представителей Конгресса США Тулси Габбард. Голоса делегатов съезда будут распределены между этими пятью политиками пропорционально числу голосов, поданных в их поддержку на первичных выборах.
The Telegraph подчеркивает, что главное слово за Калифорнией. Это самый густонаселенный штат, он дает 30% голосов делегатов.
По мнению колумнистов Washington Examiner, в Калифорнии, где много испаноговорящих американцев, хорошие шансы у Берни Сандерса. Его поддерживают 35% потенциальных избирателей-демократов.
У Республиканской партии в «супервторник» тоже пройдут выборы. BBC напоминает, что республиканцы будут избирать делегатов на свой национальный съезд в тех же штатах, что и демократы, за исключением Вирджинии. Первичные выборы республиканцы проводить не стали из-за того, что у Дональда Трампа нет серьезных противников. Помимо двух основных политических партий в США — республиканцев и демократов — в «супервторник» делегатов на свои съезды выберут также представители партии «зеленых», Либертарианской партии, Американской независимой партии.