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14:55 (мск), источник: РИА Новости

Песков: Россия и Турция способны снизить риск конфронтации в Идлибе

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. В Кремле надеются, что российским и турецким военным благодаря тесному контакту и диалогу удастся абсолютно минимизировать риск непосредственной конфронтации в сирийском Идлибе, заявил во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Источник: РИА "Новости"

Пескова попросили прокомментировать, насколько велик риск непосредственной конфронтации в Идлибе между российскими и турецкими военными, поскольку они находятся очень близко друг к другу.

«Мы надеемся, что мы способны этот риск абсолютно минимизировать благодаря тому тесному контакту и диалогу, которые осуществляются военными двух стран», — сказал он журналистам.

Ситуация в Идлибе обострилась после того, как 27 февраля террористы группировки «Хайят Тахрир аш-Шам"* начали крупномасштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск. Армия Сирии открыла ответный огонь. По информации Минобороны РФ, обстрелу подверглись в том числе турецкие военные, которые не должны были там находиться.

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В результате погибли 36 военных Турции. Сразу после получения информации о пострадавших турецких военных российская сторона приняла меры для полного прекращения огня сирийскими войсками, была обеспечена безопасная эвакуация погибших и раненых в Турцию. В Минобороны РФ подчеркнули, что российская авиация в этом районе не применялась.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг сирийского Идлиба. В частности, она не отмежевала вооруженную оппозицию, которая готова к диалогу с правительством в рамках политического процесса, от террористов. Так, в российско-турецком меморандуме от 18 сентября 2018 года, согласованном по итогам встречи президентов Владимира Путина и Тайипа Эрдогана, говорилось о сохранении статус-кво по присутствию турецких военных, но при условии вывода из идлибской зоны деэскалации всех террористических радикальных группировок до 15 октября 2018 года. Также оговаривалось, что будут предприняты «эффективные меры для обеспечения устойчивого режима прекращения боевых действий» в границах этой зоны. Пункт седьмой меморандума предполагал проведение совместного российско-турецкого патрулирования в этом районе.

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Российские Су-24 нанесли удар по наступавшим и помогли сирийской армии отбить атаку.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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