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14:48 (мск), источник: Интерфакс

В Кремле отвергли обвинения в неизбирательных ударах по мирным жителям в Идлибе

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU — В Кремле назвали не соответствующими действительности содержащиеся в докладе комиссии ООН по Сирии обвинения в адрес российский военных в неизбирательных ударах по мирному населению в Идлибе.

Источник: AP 2020

«Мы решительно отвергаем подобные обвинения», — сказал журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Собственно, они были сделаны буквально через сутки-двое после того, как террористы в Идлибе начали свое наступление против сирийских войск. Очевидно, что ни одна комиссия не могла получить достоверную информацию о том, что происходит на земле», — продолжил он.

Песков также отметил, что эта комиссия не является официальным органом ООН.

Он подчеркнул, что в докладе не упоминается о начале наступления террористов в этой провинции, что делает содержащиеся в нем заключения однобокими.

В Кремле надеются минимизировать риск конфликта между Россией и Турцией в Идлибе за счет тесного контакта между военными этих двух стран. Так Песков ответил на вопрос, насколько велик риск непосредственной конфронтации между российскими и турецкими силами.

В Идлибе сирийские правительственные войска проводят операции против поддерживаемых Турцией боевиков при поддержке ВКС России. Кроме того, в Идлибе находятся наблюдательные пункты турецких военных. Анкара сообщает, что эти пункты периодически подвергаются обстрелам со стороны сирийских правительственных сил. В ответ на это ВС Турции наносят удары по позициям армии Сирии.

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Российские Су-24 нанесли удар по наступавшим и помогли сирийской армии отбить атаку.

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