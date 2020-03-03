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14:18 (мск), источник: Ведомости

В Кремле затруднились разъяснить поправки Путина о Боге

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков затруднился разъяснить суть поправки в Конституцию с упоминанием Бога, которую представил президент Владимир Путин.

Источник: AP 2020

На вопрос, какого именно Бога имел в виду Путин, Песков ответил: «Я думаю, это будет своевременно разъяснено». В какой форме будет дано разъяснение, Песков ответить затруднился: «Я не могу ответить на этот вопрос сейчас». По его словам, разъяснение будет дано до принятия поправки.

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Президентские поправки включают в себя статью об исторической преемственности России, в которой есть упоминание «памяти предков, передавших нам идеалы и веру в Бога». Отвечая на вопрос, каких предков имел в виду президент, Песков ответил: «Наших с вами предков. Предков тех, кто живёт в Российской Федерации». На вопрос, какие идеалы, по мнению Путина, передали россиянам их предки, Песков ответил: «Наши общие. Это следует из текста». При этом пресс-секретарь заверил, что с приятием поправки с упоминанием Бога государство не перестанет быть светским, заверил Песков: «Очевидно, что государство никоим образом свой светский характер не теряет».

Второй пакет поправок в законопроект об изменении Конституции включает в себя понятия «государствообразующего народа», закрепляет брак как союз мужчины и женщины и не допускает умаление подвигов при защите Отечества и призывы к отчуждению территории России. Другие статьи, введенные или измененные в проекте, устанавливают ограничения для госслужащих допускают переезд отдельных органов федеральной власти из Москвы.

Справка
Послание президента Федеральному собраниюВ ходе выступления Владимир Путин уделил особое внимание двум темам: изменению Конституции и поддержанию семей с детьми
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