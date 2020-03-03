16:31 (мск), источник: Коммерсантъ
Бывший глава ДНР избран сити-менеджером Элисты
Дмитрий Трапезников, возглавлявший администрацию Элисты с сентября прошлого года в статусе исполняющего обязанности, назначен
Конкурентами Трапезникова на выборах главы администрации столицы Калмыкии стали заместители главы администрации Элисты Церен Шургучеев, Санал Эрендженов и Валентина Эрдниева.
Дмитрий Трапезников родился в Краснодаре, жил в Донецке. С 2014 года занимал руководящие посты в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР). После убийства главы ДНР Александра Захарченко в августе 2018 года некоторое время возглавлял республику.
Трапезников был назначен врио главы администрации Элисты в сентябре 2019 года по рекомендации главы республики Бату Хасикова. Хасиков охарактеризовал его как «антикризисного менеджера». Назначение Дмитрия Трапезникова вызвало недовольство оппозиции в Элисте, которая провела несколько крупных митингов против его назначения на пост
В январе должности главы города и главы администрации города были разделены. Мэром Элисты стал председатель горсобрания Николай Орзаев, и.о. главы администрации Элисты до конкурсной комиссии останется Дмитрий Трапезников.
Сергей Петунин, Саратов