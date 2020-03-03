Лавров: Трамп поддержал инициативу Путина о саммите лидеров стран «ядерной пятерки»

«Совсем недавно президент Трамп подтвердил свое согласие и поддержку этого предложения… Что касается места и времени, эти вопросы сейчас согласовываются. Надеюсь, что в самом ближайшем будущем, сможем достичь согласия, тогда об этом будет объявлено», — сказал Лавров журналистам после встречи с главой МИД Финляндии в Хельсинки (цитата по «Интерфаксу»).
По словам Лаврова, в повестку саммита включат вопросы стратегической стабильности. Он считает, что они требуют «срочных и и неотложных и неординарных шагов».
Но в более широком плане речь идет о выживании человечества. Впервые за многие годы эксперты начинают говорить и о вероятности ядерной войны. Это недопустимо.
Сергей Лавровглава МИД России
Лавров напомнил о заявлении президента СССР Михаила Горбачева и президента США Рональда Рейгана, что в ядерной войне не может быть победителей. Россия предлагала США подтвердить эту позицию «на новых условиях» еще 1,5−2 года назад, но ответа так и не получила, сказал министр.
Напомним, Путин на пятом Всемирном форуме памяти холокоста предложил провести саммит лидеров стран «ядерной пятерки» — России, США, Великобритании, Франции и Китая.
Москва рассматривает открытие сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке как одно из событий, «на полях» которого мог бы состояться саммит пятерки постоянных членов Совета Безопасности ООН. По данным «Ъ», Путин может выступить на открытии 75-й сессии ГА ООН.