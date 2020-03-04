Минобороны России обвинило Турцию в невыполнении обязательств по Идлибу

«Атаки и массированные артиллерийские обстрелы соседних мирных населенных пунктов и российской авиабазы Хмеймим из спорадических (непостоянных, случайных.—"Ъ») стали ежедневным", — заявил господин Конашенков (цитата по ТАСС).
Представитель Минобороны отметил, что по сочинским соглашениям между Россией и Турцией 2018 года Турция должна была взять на себя обязательства по размежеванию и вытеснению террористов от внешних границ зоны деэскалации на глубину 15−20 км. Вместо этого почти за 18 месяцев действия соглашения террористические группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (одно из названий «Джебхат ан-Нусры», запрещена в РФ), «Исламская партия Туркестана» и «Хуррас ад-Дин» (обе запрещены в РФ) вытеснили всех боевиков «умеренной оппозиции» на север, к турецкой границе.
«Произошло сращивание укрепленных районов террористов с развернутыми по соглашению турецкими наблюдательными постами (находятся у границ зоны деэскалации.—"Ъ»)", — сказал Конашенков.
Он также отметил, что Турция в нарушение международного права перебросила в Идлиб «ударную группировку численностью с механизированную дивизию», и действия Анкары «никто на Западе не замечает».
Напомним, ситуация в Идлибе обострилась 27 февраля — после обстрела сирийских войск погибли более 30 турецких военнослужащих. Турция произвела ответную атаку. Россия поддерживает сторону сирийских властей. По версии Минобороны РФ, турецкие военные находились в рядах террористов. 5 марта в Москве должны состояться переговоры президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.