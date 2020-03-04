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11:57 (мск), источник: ТАСС

Путин: Россия постепенно уходит от нефтезависимости, но этого не сделать «по щелчку»

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Зависимость экономики России от нефтегазовых доходов постепенно снижается, но полностью избавиться от нее «одним щелчком пальцев» невозможно, считает президент России Владимир Путин.

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«Мы хотели уйти [от нефтезависимости] и постепенно уходим, кстати говоря, — сказал он в интервью для проекта ТАСС “20 вопросов Владимиру Путину”. — Мы реально уходим от этого, потому что доля ненефтегазовых доходов растет». «Но это требует времени, это не сделаешь одним щелчком пальцев», — добавил президент.

Он отметил, что его беспокоит стагнация реальных доходов россиян, которую глава государства объяснил резким — почти в два раза — падением цен на энергоносители. Путин признал, граждане страны не могут «ждать годами» решения вопроса роста реальных доходов.

Я это прекрасно понимаю, я вообще понимаю, что это одна из ключевых социальных проблем. Мы должны что-то сделать, правительство должно что-то сделать, способов много.
Владимир Путин
президент России

По его словам, «наряду с таргетированием инфляции нужно поднимать реальные доходы граждан — это совершенно очевидно». «В условиях нашей структуры экономики это не так просто, но дополнительные усилия правительство точно обязано предпринять, сейчас мы это и обсуждаем», — уточнил глава государства. Он отметил, что в том числе для решения этой проблемы было инициированы национальные проекты «с тем, чтобы изменить структуру экономики и подтолкнуть развитие на собственной базе».

Отвечая на вопрос журналиста ТАСС Андрея Ванденко о персональной ответственности чиновников за снижение доходов населения и рост бедности, президент напомнил, что здесь речь может идти и о факторах, которые не зависят от властей страны.

Есть и объективные обстоятельства, понимаете. Ну что можно сказать про персональную ответственность, если снизились цены на нефть на мировом рынке?
Владимир Путин
президент России

Снижение инфляции

Кроме того, Путин обратил внимание на значительное снижение уровня инфляции по сравнению с 1990-ми годами. «В 1999 году, когда я стал председателем правительства, она [инфляция] была 35−36%, по-моему, в 1992 году было 2600 пунктов», — напомнил президент, указав, что сейчас этот показатель «крутится в районе 3%».

Он подчеркнул, что это имеет серьезное значение для граждан, потому что «люди очень чувствуют, когда инфляция растет и цены поднимаются». «Реально люди чувствуют это на своем кошельке», — заметил президент.

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