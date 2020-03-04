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10:17 (мск), источник: Ведомости

Байден побеждает в большинстве праймериз «супервторника»

Бывший вице-президент США и вероятный кандидат на президентских выборах 2020 г. Джозеф Байден одержал победу в 8 из 14 праймериз демократической партии, проводящихся во вторник 3 марта по местному времени, отмечает Associated Press.

Источник: AP 2020

Его соперник, сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, лидировал в трех штатах, в которых уже закончился подсчет голосов. Голосование продолжается в штатах Техас, Калифорния и Мэн.

Первую уверенную победу над Сандерсом Байден одержал на праймериз в Южной Каролине, проходивших 1 марта: его кандидатура набрала 48,6% голосов против 19,8% у Сандерса, передавала The New York Times.

Перед «супервторником» бывший мэр города Саут-Бенд в Индиане Пит Бутиджич и сенатор от Миннесоты Эми Клобушар сняли свои кандидатуры и публично поддержали Байдена.

Байден находит поддержку среди чернокожих избирателей и электората в возрасте, в то время как Сандерс основал свою политическую базу на молодежи, латиноамериканцах и либерально настроенных избирателях, обращает внимание газета.

На праймериз демократической партии, которые проходят в «супервторник», мнение выражают около трети от общего числа делегатов. Решающим во внутрипартийных гонках является число делегатов, а не результаты кокусов и праймериз в отдельных штатах. Калифорния, Нью-Йорк и Техас являются штатами с наибольшим числом делегатов демократической партии.

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