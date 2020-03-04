10:17 (мск), источник: Ведомости
Байден побеждает в большинстве праймериз «супервторника»
Бывший
Его соперник, сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, лидировал в трех штатах, в которых уже закончился подсчет голосов. Голосование продолжается в штатах Техас, Калифорния и Мэн.
Первую уверенную победу над Сандерсом Байден одержал на праймериз в Южной Каролине, проходивших 1 марта: его кандидатура набрала 48,6% голосов против 19,8% у Сандерса, передавала The New York Times.
Байден находит поддержку среди чернокожих избирателей и электората в возрасте, в то время как Сандерс основал свою политическую базу на молодежи, латиноамериканцах и либерально настроенных избирателях, обращает внимание газета.
На праймериз демократической партии, которые проходят в «супервторник», мнение выражают около трети от общего числа делегатов. Решающим во внутрипартийных гонках является число делегатов, а не результаты кокусов и праймериз в отдельных штатах. Калифорния,