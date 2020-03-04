15:30 (мск), источник: BBC News Русская служба
«Выбрался из могилы». Джо Байден возглавил предвыборную гонку демократов в США
Бывший
Менее чем за сутки до подведения итогов главного события предвыборной президентской гонки в США сам Джо Байден, похоже, ничуть не сомневался в своей предстоящей победе.
Утром во вторник он появился на митинге своих сторонников в
«Я выбрался из могилы, — заявил бывший
Уже к полуночи вторника, когда были подведены первые итоги предварительных выборов в 14 штатах США и на заморской территории Американское Самоа, выяснилось, что Джо Байден ничуть не преувеличивал: по итогам голосования он одержал уверенную победу в девяти штатах, выиграв в Алабаме, Арканзасе, Массачуссетсе, Миннесоте, Северной Каролине, Оклахоме, Теннеси, Вирджинии и Техасе.
Еще в одном штате — Мэн — он также опережал своего главного конкурента — Берни Сандерса, который сумел добиться перевеса лишь в Колорадо, Юте и своем «домашнем» штате Вермонт. По данным социологов, впрочем, независимому сенатору может достаться самый главный «приз» «Супервторника» — победа в Калифорнии.
По традиции, в последние 50 лет именно этот день считается главным в президентской кампании в США.
До «Супервторника» национальные комитеты ведущих политических партий решают, в каких именно штатах пройдут первые в политическом сезоне кокусы и праймериз. В этом году выбор пал на Айову,
В ходе предварительных выборов в этих четырех штатах разыгрывались голоса лишь 155 делегатов, но для того, чтобы заручиться номинацией Демократической партии на президентских выборах нужно собрать 1 991 голос делегатов. В ходе «Супервторника» разыгрывается 1 357 из них.
В этот день голосования прошли в 14 штатах США и в Американском Самоа. На избирательные участки пришли также сторонники Демократической партии, живущие за пределами Соединенных Штатов.
Всего на номинацию Демпартии сейчас претендуют пять кандидатов. Накануне «Супервторника» двое претендентов —
Самые первые результаты голосования в ходе «Супервторника» не оставили никаких надежд как минимум трем участникам президентской гонки.
Член Конгресса Тулси Габбард также оказалась в числе аутсайдеров, получив по результатам голосования лишь одного делегата, представляющего Американское Самоа. Сенатор Элизабет Уоррен, обещавшая, что она «не покинет гонку, невзирая на любые сложности», проиграла бывшему
Бывший мэр
Тем не менее уже вечером во вторник Блумберг поспешил опровергнуть слухи о том, что он покидает гонку демократов. По его словам, он
«Мои
Представители избирательного штаба Блумберга, впрочем, уже дали понять в интервью нескольким американским телеканалам, что бывший мэр действительно может покинуть гонку, но готов оказать финансовую поддержку на выборах претендентам от Демократической партии.
Еще в начале 2020 года Джо Байден считался признанным фаворитом президентской гонки, возглавляя все без исключения опросы общественного мнения. Но расклад сил в гонке демократов изменился уже после самых первых праймериз — голосования в штатах Айова,
Успех независимого сенатора, пользующегося поддержкой молодежи и популярного у представителей испаноязычной общины в США, судя по всему, не на шутку обеспокоил истеблишмент Демократической партии.
Несмотря на все усилия политтехнологов, бывший
Первой убедительной победой для Джо Байдена стало только голосование 29 февраля в штате Южная Каролина. В ходе первых праймериз на Юге США
Именно эти праймериз стали поворотным моментом для гонки демократов. После первой же победы Байдена в поддержку
По сообщению New York Times, бывший президент Билл Клинтон провел серию переговоров со «старыми друзьями», выразив опасения в том, что, став кандидатом на президентских выборах, Сандерс может быть разгромлен Трампом — и это станет «поражением для партии».
Известие о своей убедительной победе в ходе «Супервторника» Джо Байден назвал «революцией», о которой так долго говорил его главный оппонент — Берни Сандерс и его сторонники.
«Люди разговаривают о революции? — спросил он у участников митинга в
Как отметили комментаторы в США, по итогам главного дня голосования в гонке демократов останутся только 77-летний Джо Байден и 78-летний Берни Сандерс.
Самый молодым из претендентов на президентский пост остается действующий глава Белого дома, 73-летний Дональд Трамп.
Кирилл Белянинов