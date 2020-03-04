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11:26 (мск), источник: РИА Новости

Комитет Рады рекомендовал парламенту принять отставку Гончарука

КИЕВ, 4 мар — РИА Новости. Комитет Верховной рады Украины по организации государственной власти рекомендовал парламенту принять отставку премьера Алексея Гончарука.

Источник: РИА Новости

«Вношу предложение рекомендовать Верховной раде Украины… принять отставку премьер-министра Украины Алексея Гончарука… За — 23, против — 0, воздержались — 2. Решение принято», — сказал после голосования глава комитета Андрей Клочко.

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Парламент Украины по требованию президента Владимира Зеленского соберется в среду на внеочередное заседание. Глава государства просит депутатов рассмотреть ряд законопроектов, вопрос по кабинету министров, а также заслушать отчет о деятельности правоохранительных органов.

Во вторник премьер Украины Алексей Гончарук написал заявление об отставке. Как сообщили в правящей партии «Слуга народа», украинский кабмин может возглавить Денис Шмыгаль, занимающий должность вице-премьера по вопросам развития общин и территорий.

Согласно украинскому законодательству, заявление об отставке премьер должен передать на рассмотрение в Верховную раду. Для удовлетворения заявления об отставке премьера достаточно 226 голосов. Отставка главы кабмина влечет за собой отставку всего правительства, которое будет исполнять обязанности до формирования нового состава кабинета министров парламентом.

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