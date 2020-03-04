12:43 (мск), источник: Ведомости
Замглавы Минздрава уволен после решения лишить его докторской степени
Заместитель министра здравоохранения Сергей Краевой освобожден от должности по собственному желанию. Распоряжение о его отставке опубликовано на
В конце февраля Диссертационный совет при Центральном НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава решил лишить Краевого степени доктора медицинских наук. В его диссертации было обнаружено большое количество заимствований. Это решение должен подтвердить президиум Высшей аттестационной комиссии.
Краевой занимал должность замминистра здравоохранения с 2013 г. До этого он руководил департаментом здравоохранения РЖД. Диссертацию Краевой защитил в 2012 г. по теме «Совершенствование системы мероприятий по снижению медицинских потерь на железнодорожном транспорте на современном этапе».