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14:33 (мск), источник: РИА Новости

Эрдоган запросил у Трампа поддержку из-за ситуации в Идлибе

АНКАРА, 4 мар — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган запросил у своего американского коллеги Дональда Трампа поддержку в связи с военной операцией в Идлибе.

Источник: AP 2020

Ранее спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что Вашингтон готов помочь Анкаре поставкой боеприпасов.

«Я такие запросы отправлял господину Трампу», — сказал турецкий лидер, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Ситуация в Идлибе обострилась после того, как 27 февраля террористы группировки «Хайят Тахрир аш-Шам"* начали крупномасштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск. Армия Асада открыла ответный огонь. Обстрелу подверглись в том числе турки, которые не должны были там находиться.

В результате погибли 36 турецких военных, ранения получили более 30 человек. Сразу после этого российская сторона приняла меры для полного прекращения огня сирийскими войсками, была обеспечена безопасная эвакуация погибших и раненых на территорию Турции. В Минобороны подчеркнули, что российская авиация в этом районе не применялась.

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В тот же день Анкара начала против Сирии военную операцию «Весенний щит». По турецким данным, с тех пор уничтожены три сирийских самолета, восемь вертолетов, три беспилотника, 151 танк, 47 артиллерийских орудий, 52 многоствольные ракетные установки, восемь систем ПВО, 12 противотанковых орудий, 51 единица бронетехники, 60 военных машин, десять складов боеприпасов; «обезврежены» 3138 сирийских солдат.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг сирийского Идлиба. В частности, она не отмежевала вооруженную оппозицию, которая готова к диалогу с правительством в рамках политического процесса, от террористов. Так, в российско-турецком меморандуме от 18 сентября 2018 года, согласованном по итогам встречи президентов Путина и Эрдогана, говорилось о сохранении статус-кво по присутствию турецких военных, но при условии вывода из идлибской зоны деэскалации всех террористических радикальных группировок до 15 октября 2018 года. Также оговаривалось, что будут предприняты «эффективные меры для обеспечения устойчивого режима прекращения боевых действий» в границах этой зоны. Пункт седьмой меморандума предполагал проведение совместного российско-турецкого патрулирования в этом районе.

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Российские Су-24 нанесли удар по наступавшим и помогли сирийской армии отбить атаку.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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