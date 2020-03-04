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13:48 (мск), источник: Ведомости

В Кремле ответили на критику поправки Путина в Конституцию о народе России

По словам Пескова, она не ущемляет прав национальных меньшинств.

Источник: РИА "Новости"

Закрепление в Конституции понятия «государствообразующего народа» не ущемляет прав национальных меньшинств, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, такие опасения безосновательны, так как поправка предлагает гарантировать права коренных малочисленных народов, защищать культурную самобытность народов и общностей России, пишет «РИА Новости».

«Здесь совершенно безосновательны какие-то опасения насчет того, что кто-то будет ущемлен», — сказал Песков. Пресс-секретарь также уточнил, что в статье [о поправках] также идет речь о поддержке соотечественников, проживающих за рубежом.

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На инициативу закрепить в Конституции понятие «государствообразующего народа» ранее обратил внимание муфтий Татарстана Камиль Самигуллин. Он отметил, что коренные народы субъектов России вносили вклад в формирование России вместе с русскими, поэтому нет оснований закреплять понятие «государствообразующего народа» в Конституции. Согласно заявлению, распространенному духовным управлением мусульман Татарстана, муфтий «не видит положительных перспектив» в поправке, закрепляющей этот статус за единственной нацией.

2 марта президент Владимир Путин представил пакет поправок в законопроект об изменении Конституции. Он вводит новую статью об исторической преемственности России, в которой есть упоминание «памяти предков, передавших нам идеалы и веру в Бога». На вопросы о том, какого именно Бога имеет в виду президент, Песков ответил, что «это будет своевременно разъяснено». На аналогичные вопросы о предках и идеалах Песков, не уточняя, ответил «наших» и «наших общих».

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