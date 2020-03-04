13:48 (мск), источник: Ведомости
В Кремле ответили на критику поправки Путина в Конституцию о народе России
По словам Пескова, она не ущемляет прав национальных меньшинств.
Закрепление в Конституции понятия «государствообразующего народа» не ущемляет прав национальных меньшинств, заявил
«Здесь совершенно безосновательны
На инициативу закрепить в Конституции понятие «государствообразующего народа» ранее обратил внимание муфтий Татарстана Камиль Самигуллин. Он отметил, что коренные народы субъектов России вносили вклад в формирование России вместе с русскими, поэтому нет оснований закреплять понятие «государствообразующего народа» в Конституции. Согласно заявлению, распространенному духовным управлением мусульман Татарстана, муфтий «не видит положительных перспектив» в поправке, закрепляющей этот статус за единственной нацией.
2 марта президент Владимир Путин представил пакет поправок в законопроект об изменении Конституции. Он вводит новую статью об исторической преемственности России, в которой есть упоминание «памяти предков, передавших нам идеалы и веру в Бога». На вопросы о том, какого именно Бога имеет в виду президент, Песков ответил, что «это будет своевременно разъяснено». На аналогичные вопросы о предках и идеалах Песков, не уточняя, ответил «наших» и «наших общих».