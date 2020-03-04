Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 Роботы обслуживают зараженных коронавирусом в Китае Таким образом планируется уменьшить нагрузку на медработников и снизить риск перекрестного заражения
Фоторепортажи
20Президент РФ посетил парк «Остров мечты»
16В Рио-де-Жанейро объявлен победитель карнавала-2020
13:52 (мск), источник: Lenta.Ru

Назван фаворит секс-меньшинств во время «супервторника» в США

Большая часть представителей сексуальных меньшинств США отдала свои голоса во время «супервторника» — самого масштабного дня голосования на этапе отбора кандидата в президенты от Демократической партии — сенатору Берни Сандерсу. Такие данные приводит NBC News, проводившее свой социологический опрос в день голосования.

Источник: AFP 2020

Издание подчеркнуло важность голосов меньшинств, поскольку лесбиянки, геи, бисексуалы и трансгендеры составили в США девять процентов от всех голосовавших в «супервторник».

Читайте также
Байден побеждает в большинстве праймериз «супервторника»

По данным исследования, Сандерс получил более 40 процентов голосов от американского ЛГБТ-сообщества. Опрос также показал, что второй фаворит секс-меньшинств — сенатор Элизабет Уоррен; она получила поддержку 22 процентов голосующих.

На третьем месте бывший вице-президент США Джо Байден, поддерживаемый 19 процентами. За бывшего мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга, в свою очередь, проголосовали всего шесть процентов.

Ранее 4 марта сообщалось, что Байден предварительно выиграл праймериз во время «супервторника» в США. В частности, бывшего вице-президента назвали лидером, несмотря на продолжающийся подсчет голосов в штатах Калифорния и Техас. Всего у Байдена на данный момент 283 делегата, у его главного конкурента сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса — 219. По общему числу штатов, где проводилось голосование, Байден уже одержал победу.

Рассказ бывшего советника Трампа: откровение для США
Во время загрузки произошла ошибка.
11 февраля© Ньюстюб
Следите за развитием темы Выборы президента США
 Раскрыта цель переговоров Путина с Эрдоганом
Самая красивая женщина в мире показала грудь
Путин сообщил о докладах ФСБ о вбросах фейков про коронавирус
Греф назвал профессии будущего
Украина и США намерены полностью остановить «Северный поток-2»
В РАН прокомментировали скандальное интервью «Петровки, 38»
Три москвича победили в конкурсе ночных фотографий на iPhone
Американка узнала, что два года поливала искусственное растение
Крупнейшая в мире акула подплыла к лодке туристов (видео)
Здоровье
Пять главных опасностей сауны: как их избежать Не только сухой лед может быть опасен.
Hi-Tech
В России появился царь смартфонов за 100 тысяч Когда смартфон создан под камеру, а не наоборот.
Авто
Автомобиль с «супертелевизором» появится в Европе Китайская компания Byton объявила об амбициозных планах по завоеванию европейского рынка
Кино
Бузова, Собчак, Крид: как прошел пресс-завтрак премии «Муз-ТВ» Звезды посетили мероприятие, в ходе которого были раскрыты некоторые подробности грядущей церемонии
Новости партнеров
Пенсию лучше не оставлять на карточке, и вот почему
Здесь куча идей для крутых видео. Снимай и меняй Конституцию
Почему лососевая икра никому не нужна
Как сейчас выглядит 39-летняя Нелли Уварова. Видео
Популярные темы на «Детях»
И я про развод))) 357
Дом «Большие надежды» 301
Ну что споем может ко дню победы)) 282
Что выбрать? 202
Леди
Алсу раскритиковали за мини-платье с одним рукавом Певица удивила фанатов.
Дом
Можно ли уборщице купить квартиру в Москве? Рассказ кыргызстанки
В Москве продают кондоминиум за 104 млн рублей. Как он выглядит?
IKEA предложила расплачиваться временем за покупки в магазине
Какие фразы нельзя произносить при покупке и продаже жилья
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь