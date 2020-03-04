Video: HERE is Biden confusing his wife for his SISTER #SuperTuesday pic.twitter.com/RYzUBkuAtd— Curtis Houck (@CurtisHouck) March 4, 2020
17:08 (мск), источник: Lenta.Ru
Джо Байден перепутал сестру с женой перед избирателями
Бывший
Это попало на видео, опубликованное изданием Breaking911 в Twitter.
На кадрах Байден обращается к собравшимся вокруг избирателям. Во время речи он начинает представлять свою жену, но указывает на сестру. Та смеется, и демократ быстро поправляет себя. «Они поменялись местами, они подставили меня», — шутит Байден.
Ранее 4 марта сообщалось, что он предварительно выиграл праймериз во время «супервторника» в США. В частности, бывшего