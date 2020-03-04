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17:08 (мск), источник: Lenta.Ru

Джо Байден перепутал сестру с женой перед избирателями

Бывший вице-президент США и возможный кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден перепутал свою сестру с женой.

Это попало на видео, опубликованное изданием Breaking911 в Twitter.

На кадрах Байден обращается к собравшимся вокруг избирателям. Во время речи он начинает представлять свою жену, но указывает на сестру. Та смеется, и демократ быстро поправляет себя. «Они поменялись местами, они подставили меня», — шутит Байден.

Ранее 4 марта сообщалось, что он предварительно выиграл праймериз во время «супервторника» в США. В частности, бывшего вице-президента назвали лидером, несмотря на продолжающийся подсчет голосов в штатах Калифорния и Техас. Всего у Байдена на данный момент 283 делегата, у его главного конкурента сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса — 219. По общему числу штатов, где проводилось голосование, Байден уже одержал победу.

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