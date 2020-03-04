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17:36 (мск), источник: РИА Новости

Генсек ОПЕК научил Новака «здороваться ногами» из-за вспышки COVID-19

ВЕНА, 4 мар — РИА Новости. Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо продемонстрировал главе Минэнерго РФ Александру Новаку и членам его делегации новый способ приветствия ногами вместо традиционного рукопожатия, снижающий риск заражения коронавирусом.

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Видео этого организация опубликовала в своем микроблоге в Twitter.

Способ заключается в поочередном касании со своим собеседником правой и левой ступней. На видео Новак, приехавший в Вену для участия в министерском мониторинговом заседании ОПЕК+, с улыбкой пробует поздороваться таким образом с Баркиндо.

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Накануне страны ОПЕК+ из-за угрозы распространения коронавируса приняли решение допустить минимально возможное число делегатов на свое заседание 5—6 марта в Вене и запретить доступ журналистов в штаб-квартиру ОПЕК, где традиционно проходят министерские обсуждения.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни — это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — COVID-19. Число зараженных в материковом Китае превысило 80 тысяч человек, скончались 2 946. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 72 странах, число зараженных превысило 10 тысяч, скончались более 160 человек.

Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти действует с начала 2017 года. Оно неоднократно продлевалось, а условия менялись. Так, в первом квартале 2020 года альянс сокращает добычу на 1,7 миллиона баррелей от уровня октября 2018 года. Дальнейшая судьба сделки ОПЕК+ должна быть определена на министерских встречах альянса в Вене 4—6 марта.

Справка
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