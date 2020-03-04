Муфтий Татарстана разъяснил позицию по поправке в Конституцию о народе

Ранее в СМИ появилась информация, что муфтий Татарстана выступил против закрепления в конституции статуса государствообразующего народа за отдельной нацией, предвидя за этим «непоправимые последствия».
«К сожалению, мое личное высказывание в рамках дискуссии по поправкам к законопроекту об изменениях в конституции получило слишком разные, в том числе и некорректные, комментарии… Если говорить в целом о поправках к конституции, внесенных президентом страны Владимиром Путиным, то многие из них я разделяю и буду голосовать за них. Тем более, что мы видим какое большое внимание Владимир Владимирович уделяет возрождению духовности, поддержке инициатив традиционных конфессий», — говорит Самигуллин в своем заявлении, предоставленном ДУМ Татарстана.
По словам муфтия, в комментариях относительно его высказывания о государствообразующий народе «появилась разноголосица».
«Теперь о “государствообразующем народе”. Я выразил сомнение в части ее формулировки. Особый статус русского языка как государственного, безусловно, должен быть. Должно ли государство выражать и отстаивать интересы русского народа — конечно, должно, так как это большинство населения нашей страны. Тогда, возможно, было бы целесообразно в конституции использовать следующий тезис: “выражая волю многонационального народа Российской Федерации и русского народа”. Такой подход подчеркнул бы и многонациональность государства, и его особую роль в судьбе русского народа», — пояснил муфтий свою позицию.
Самигуллин подчеркнул, что высказал свое личное мнение в рамках дискуссии, которую инициировал сам президент РФ. «В любом случае эти дискуссии лишь отражают то, что все мы радеем за процветание нашего Отечества, стремимся быть полезными и пытаемся внести свое аргументированное видение в основной закон страны», — уточнил он.