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20:24 (мск), источник: РИА Новости

Муфтий Татарстана разъяснил позицию по поправке в Конституцию о народе

КАЗАНЬ, 4 мар — РИА Новости. Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин заявил, что не высказывался против поправки к Конституции РФ, содержащей понятие «государствообразующий народ», а лишь выразил сомнение по поводу ее формулировки, сообщили РИА Новости в Духовном управлении мусульман (ДУМ) Татарстана.

Источник: РИА "Новости"

Ранее в СМИ появилась информация, что муфтий Татарстана выступил против закрепления в конституции статуса государствообразующего народа за отдельной нацией, предвидя за этим «непоправимые последствия».

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«К сожалению, мое личное высказывание в рамках дискуссии по поправкам к законопроекту об изменениях в конституции получило слишком разные, в том числе и некорректные, комментарии… Если говорить в целом о поправках к конституции, внесенных президентом страны Владимиром Путиным, то многие из них я разделяю и буду голосовать за них. Тем более, что мы видим какое большое внимание Владимир Владимирович уделяет возрождению духовности, поддержке инициатив традиционных конфессий», — говорит Самигуллин в своем заявлении, предоставленном ДУМ Татарстана.

По словам муфтия, в комментариях относительно его высказывания о государствообразующий народе «появилась разноголосица».

«Теперь о “государствообразующем народе”. Я выразил сомнение в части ее формулировки. Особый статус русского языка как государственного, безусловно, должен быть. Должно ли государство выражать и отстаивать интересы русского народа — конечно, должно, так как это большинство населения нашей страны. Тогда, возможно, было бы целесообразно в конституции использовать следующий тезис: “выражая волю многонационального народа Российской Федерации и русского народа”. Такой подход подчеркнул бы и многонациональность государства, и его особую роль в судьбе русского народа», — пояснил муфтий свою позицию.

Самигуллин подчеркнул, что высказал свое личное мнение в рамках дискуссии, которую инициировал сам президент РФ. «В любом случае эти дискуссии лишь отражают то, что все мы радеем за процветание нашего Отечества, стремимся быть полезными и пытаемся внести свое аргументированное видение в основной закон страны», — уточнил он.

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