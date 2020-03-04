18:05 (мск), источник: RNS
Рада отправила премьер-министра Украины в отставку
Верховная рада Украины утвердила отставку Алексея Гончарука с поста
«За» проголосовали 353 депутата, еще 49 парламентариев воздержались. Никто не выступил против.
25 февраля издание Kyiv Post, со ссылкой на три источника в правительстве Украины, сообщило, что президент страны Владимир Зеленский рассматривает кандидатуру бизнесмена Сергея Тигипко на пост
26 февраля издание «Левый берег» заявило о том, что вопрос с уходом Гончарука в отставку и приходом на его место Сергея Тигипко решен.
3 марта «Интерфакс-Украина», со ссылкой на источники во фракции правящей партии «Слуга народа», сообщило, что Зеленский может 4 марта внести в Верховную раду на пост
Позже депутат Рады Александр Качура сообщил, что Гончарук направил в Верховную раду заявление об отставке с занимаемой должности, сообщало агентство.
Гончарук занимал должность премьера Украины с 29 августа 2019 года. Он имеет юридическое образование, был внештатным советником министра экологии Игоря Шевченко, работал советником первого