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18:05 (мск), источник: RNS

Рада отправила премьер-министра Украины в отставку

Верховная рада Украины утвердила отставку Алексея Гончарука с поста премьер-министра. Трансляцию вел телеканал «112 Украина».

Источник: РИА "Новости"

«За» проголосовали 353 депутата, еще 49 парламентариев воздержались. Никто не выступил против.

25 февраля издание Kyiv Post, со ссылкой на три источника в правительстве Украины, сообщило, что президент страны Владимир Зеленский рассматривает кандидатуру бизнесмена Сергея Тигипко на пост премьер-министра. Издание также отмечало, что, как бывший член правительства экс-президента Украины Виктора Януковича, Тигипко попадает под закон о люстрации, следовательно, ему запрещено занимать должности в правительстве.

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26 февраля издание «Левый берег» заявило о том, что вопрос с уходом Гончарука в отставку и приходом на его место Сергея Тигипко решен.

3 марта «Интерфакс-Украина», со ссылкой на источники во фракции правящей партии «Слуга народа», сообщило, что Зеленский может 4 марта внести в Верховную раду на пост премьер-министра кандидатуру Дениса Шмыгаля, который ранее был губернатором Ивано-Франковской области, а сейчас является вице-премьер-министром Украины, министром развития общин и территорий.

Позже депутат Рады Александр Качура сообщил, что Гончарук направил в Верховную раду заявление об отставке с занимаемой должности, сообщало агентство.

Гончарук занимал должность премьера Украины с 29 августа 2019 года. Он имеет юридическое образование, был внештатным советником министра экологии Игоря Шевченко, работал советником первого вице-премьера Степана Кубива, а с 2015 года возглавил офис эффективного реагирования BRDO, который финансирует Европейский Союз.

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