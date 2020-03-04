Зеленский предложил назначить новым премьером Дениса Шмыгаля

Сам текст постановления пока не опубликован.
Сегодня украинский парламент отправил в отставку премьер-министра Алексея Гончарука. Такое решение поддержали 353 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.
По закону уход премьера влечет за собой отставку всего кабинета министров. Правительство продолжит выполнять обязанности до начала работы нового кабмина.
Кандидатуру нового главы кабмина вносит на рассмотрение Рады президент. Для утверждения достаточно 226 голосов. Персональный состав правительства на рассмотрение Рады предложит уже новый премьер, но кандидатов на пост министров иностранных дел и обороны выдвинет глава государства.
Денис Шмыгаль родился 15 октября 1975 во Львове. В 1997 году с отличием окончил Львовский политехнический университет, а через пять лет уже стал кандидатом экономических наук, защитив диссертацию по региональной экономике и размещению производительных сил. С августа 2019-го по февраль 2020-го был председателем Ивано-Франковской областной государственной администрации. Вице-премьером и министром развития общин и территорий его назначили 4 февраля.