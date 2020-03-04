Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 Роботы обслуживают зараженных коронавирусом в Китае Таким образом планируется уменьшить нагрузку на медработников и снизить риск перекрестного заражения
Фоторепортажи
16Блокпосты и пустые магазины
10Марокканская деревня-крепость надеется привлечь фанатов «Игры престолов»
4 марта, источник: BBC News Русская служба

Денис Шмыгаль — новый премьер-министр Украины. Что о нем известно?

Денис Шмыгаль — фигура, которую еще несколько месяцев мало кто знал в украинской политике, но сейчас он стал новым премьер-министром страны. Кто он и что о нем известно?

Источник: AFP 2020

Денису Шмыгалю 44 года. Он родился во Львове, закончил местный политех, где защитил кандидатскую диссертацию по экономике. До 2009 года работал на различных львовских предприятиях, в частности, на Львовском автобусном заводе, после чего на несколько лет перешел на госслужбу.

Сначала Шмыгаль возглавлял департамент экономики, инвестиций, промышленности и торговли областной администрации, потом — был заместителем главы областного налогового управления.

В 2014-м — уволился с государственной службы и стал вице-президентом компании «Львовхолод», владевшей одной из крупнейших сетей продовольственных магазинов в регионе.

В 2018 году Шмыгаль был назначен директором Бурштынской теплоэлектростанции в соседней со Львовской Ивано-Франковской области. Бурштынская ТЭС — один из крупнейших производителей электроэнергии в западной Украине, принадлежит это предприятие самому богатому гражданину Украины, олигарху Ринату Ахметову.

Именно поэтому Шмыгаля украинские СМИ часто называют «человеком Ахметова».

Сам Шмыгаль такие упреки последовательно отвергает, утверждая, что возглавил Бурштынскую ТЭС в результате открытого конкурса.

Рината Ахметова я видел так же, как и вы, только по телевизору, никогда в жизни у меня не было возможности с ним общаться. У меня нет обязательств перед акционером компании и ее руководителями.
Денис Шмыгаль

Из ТЭС в губернаторы и дальше

Так или иначе, после прихода к власти Владимир Зеленский начал проводить своеобразные фейсбук-праймериз, в ходе которых пользователи соцсетей могли голосовать за кандидатов на пост губернаторов своих регионов. В июне прошлого года Денис Шмыгаль стал одним из претендентов на то, чтобы возглавить свою родную Львовщину.

Губернатором Львовской области тогда стал другой человек, а Шмыгаля Зеленский назначил главой Ивано-Франковской областной администрации.

Когда появилась возможность вернуться на госслужбу, на довольно высокий уровень с интересными перспективами в команде президента, я почувствовал, что мы можем что-то изменить в этой стране. Это и было ключевым фактором принятия решения. Для меня это одновременно возможность реализовать амбиции и сделать что-то хорошее для Украины.
Денис Шмыгаль

Дениса Шмыгаля называли одним из лучших губернаторов страны, ставили в пример другим региональным лидерам, и месяц назад, 4 февраля этого года, его назначили вице-премьером — министром развития общин и территорий. Его сферами ответственности были реформы местного самоуправления и административно-территориального устройства Украины, ЖКХ и строительство.

Читайте также
Украинское СМИ назвало причину конфликта Зеленского и Гончарука

«Это было предложение президента и премьера… Этому (назначению) предшествовали несколько недель переговоров», — говорил Шмыгаль в день своего назначения на пост. Он добавлял, что свое видение реформы порученных ему сфер представит уже в ближайшее время, после того, как войдет в курс дела.

Каким он может быть премьером?

Однако теперь, возможно, Шмыгалю придется входить в курс работы всего правительства: после того, как ряд СМИ распространили информацию о скорой отставке премьера Гончарука, фамилия Шмыгаля была среди наиболее часто называемых потенциальных сменщиков главы правительства.

Украинские СМИ называют Шмыгаля хорошим исполнителем, представителем нового поколения без ярко выраженных политических амбиций. И это, пожалуй, будет объединять его с предыдущим премьером, который даже не пытался конкурировать с президентом за роль «первого номера» в системе госуправления.

Читайте также
Тимошенко сравнила жизнь на Украине с «Кварталом 95»

Денис Шмыгаль называет сериал «Слуга народа», во многом благодаря которому Владимир Зеленский стал президентом Украины, «классным», и убежден, что именно этот сериал станет «стратегией, которая будет в части подходов (к государственному управлению)».

Еще одна черта, которую видно из немногочисленных интервью Шмыгаля, — его стремление самостоятельно формировать свою команду.

«Моя позиция в жизни: я всегда команду формирую сам. Люди должны быть эффективными, качественно выполнять свою работу, и я должен им доверять. Однако если будут советы из офиса президента, то, разумеется, я буду прислушиваться», — заявил он при своем назначении на пост губернатора.

Вероятно, такой же логикой Шмыгаль будет пользоваться и при работе на должности главы правительства.

Во время загрузки произошла ошибка.
BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
Читайте также
 Москва подготовила план борьбы с коронавирусом: план "Б" предусматривает...
Зеленский сменил правительство Украины. Что там происходит: в 100 и 500 ...
О чем будут говорить Путин и Эрдоган
Чемпионка ОИ-2016 дисквалифицирована на четыре года за допинг
Депутат Госдумы отчитался о посещении несуществующего роддома
Кадыров записал на видео извинения Емельяненко перед Канделаки
Житель Курской области по частям «украл» дом соседа
Вспышка коронавируса: миру угрожает дефицит парацетамола
Три россиянина победили в конкурсе ночных фотографий на смартфон
Здоровье
Пять главных опасностей сауны: как их избежать Не только сухой лед может быть опасен.
Hi-Tech
В России появился царь смартфонов за 100 тысяч Когда смартфон создан под камеру, а не наоборот.
Горячие темы на Авто
Нужно ли отдавать "всё" народу? 228
Зависимость от соцсетей 116
Сегодня узнал неожиданное 87
Кто водит БМВ и Мерседес 73
Кино
Бузова, Собчак, Крид: как прошел пресс-завтрак премии «Муз-ТВ» Звезды посетили мероприятие, в ходе которого были раскрыты некоторые подробности грядущей церемонии
Новости партнеров
Опровергнуты слухи о коронавирусе в Москве
Запретить даже переговоры
Почему Ходорковский с пеной у рта критикует обновление Конституции
Пенсии вырастут
Популярные темы на «Детях»
И я про развод))) 441
Дом «Большие надежды» 362
Впечатления от Греты... 310
Стоит ли переплачивать за квартиру? 184
Леди
Алсу раскритиковали за мини-платье с одним рукавом Певица удивила фанатов.
Дом
Можно ли уборщице купить квартиру в Москве? Рассказ кыргызстанки
В Москве продают кондоминиум за 104 млн рублей. Как он выглядит?
IKEA предложила расплачиваться временем за покупки в магазине
Какие фразы нельзя произносить при покупке и продаже жилья
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь