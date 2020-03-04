4 марта, источник: BBC News Русская служба
Денис Шмыгаль — новый премьер-министр Украины. Что о нем известно?
Денис Шмыгаль — фигура, которую еще несколько месяцев мало кто знал в украинской политике, но сейчас он стал новым
Денису Шмыгалю 44 года. Он родился во Львове, закончил местный политех, где защитил кандидатскую диссертацию по экономике. До 2009 года работал на различных львовских предприятиях, в частности, на Львовском автобусном заводе, после чего на несколько лет перешел на госслужбу.
Сначала Шмыгаль возглавлял департамент экономики, инвестиций, промышленности и торговли областной администрации, потом — был заместителем главы областного налогового управления.
В 2014-м — уволился с государственной службы и стал
В 2018 году Шмыгаль был назначен директором Бурштынской теплоэлектростанции в соседней со Львовской
Именно поэтому Шмыгаля украинские СМИ часто называют «человеком Ахметова».
Сам Шмыгаль такие упреки последовательно отвергает, утверждая, что возглавил Бурштынскую ТЭС в результате открытого конкурса.
Рината Ахметова я видел так же, как и вы, только по телевизору, никогда в жизни у меня не было возможности с ним общаться. У меня нет обязательств перед акционером компании и ее руководителями.
Так или иначе, после прихода к власти Владимир Зеленский начал проводить своеобразные
Губернатором Львовской области тогда стал другой человек, а Шмыгаля Зеленский назначил главой
Когда появилась возможность вернуться на госслужбу, на довольно высокий уровень с интересными перспективами в команде президента, я почувствовал, что мы можем
что-тоизменить в этой стране. Это и было ключевым фактором принятия решения. Для меня это одновременно возможность реализовать амбиции и сделать что-тохорошее для Украины.
Дениса Шмыгаля называли одним из лучших губернаторов страны, ставили в пример другим региональным лидерам, и месяц назад, 4 февраля этого года, его назначили
«Это было предложение президента и премьера… Этому (назначению) предшествовали несколько недель переговоров», — говорил Шмыгаль в день своего назначения на пост. Он добавлял, что свое видение реформы порученных ему сфер представит уже в ближайшее время, после того, как войдет в курс дела.
Однако теперь, возможно, Шмыгалю придется входить в курс работы всего правительства: после того, как ряд СМИ распространили информацию о скорой отставке премьера Гончарука, фамилия Шмыгаля была среди наиболее часто называемых потенциальных сменщиков главы правительства.
Украинские СМИ называют Шмыгаля хорошим исполнителем, представителем нового поколения без ярко выраженных политических амбиций. И это, пожалуй, будет объединять его с предыдущим премьером, который даже не пытался конкурировать с президентом за роль «первого номера» в системе госуправления.
Денис Шмыгаль называет сериал «Слуга народа», во многом благодаря которому Владимир Зеленский стал президентом Украины, «классным», и убежден, что именно этот сериал станет «стратегией, которая будет в части подходов (к государственному управлению)».
Еще одна черта, которую видно из немногочисленных интервью Шмыгаля, — его стремление самостоятельно формировать свою команду.
«Моя позиция в жизни: я всегда команду формирую сам. Люди должны быть эффективными, качественно выполнять свою работу, и я должен им доверять. Однако если будут советы из офиса президента, то, разумеется, я буду прислушиваться», — заявил он при своем назначении на пост губернатора.
Вероятно, такой же логикой Шмыгаль будет пользоваться и при работе на должности главы правительства.