00:46 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Владимир Зеленский поменял слуг народа
У Украины новый премьер и новое правительство.
Менее чем через десять месяцев после инаугурации президент Украины Владимир Зеленский провел масштабную перезагрузку власти. В среду контролируемая соратниками президента Верховная рада отправила в отставку
В президентской партии «Слуга народа» утверждают, что в стране сформировано правительство «спокойных технократов». Между тем оппозиция уверена: Владимир Зеленский просто решил переложить на Гончарука ответственность за свои провалы. Прозвучали в Раде и обвинения в «контрреволюции»: на министерский пост вернулся чиновник времен Виктора Януковича.
За отставку правительства Алексея Гончарука проголосовали 353 человека из 423 (в Верховной раде должно быть 450 депутатов, но
Представляя в Раде кандидатуру Шмыгаля, Владимир Зеленский сказал: «Считаю, что предыдущее правительство делало все возможное, но сегодня украинцам нужно правительство, которое сделает невозможное. Надеюсь, что именно таким и будет следующий Кабинет министров Украины. За эти годы у нас было очень много правительств: правительство технократов и правительство казнокрадов, правительство спасения, правительство “крепких хозяйственников”, правительство “спасения крепких хозяйственников” и прочие». Зеленский выразил надежду на то, что кабинет Дениса Шмыгаля станет «правительством для людей».
Сам выдвиженец рассказал депутатам о том, что считает приоритетами для правительства. «Есть ряд вызовов, за решение которых нам надо браться немедленно — это недопущение экономического и бюджетного кризиса. Считаю, что мы должны пересмотреть бюджет на 2020 год, особенно в части увеличения выплат и пенсий простым украинцам, снижения зарплат и премий должностных лиц, в том числе министров нового правительства», — сказал он.
Впрочем, об этом же говорили и его предшественники. А вот приметой времени стало обещание разработать комплексную программу на случай распространения на Украине коронавируса.
Хотя проевропейская оппозиция крайне скептически отнеслась к кандидатуре Дениса Шмыгаля — депутат от «Голоса» Юлия Клименко даже принесла ему в подарок символический мешок с игрушечным котом, — нового премьера Рада назначила с первой же попытки. Шмыгаля поддержал 291 депутат: все присутствовавшие в зале заседаний члены фракции «Слуга народа», за исключением одного воздержавшегося от голосования, а также внефракционные депутаты. Оппозиция не дала Шмыгалю ни одного голоса.
Новоназначенный премьер первым делом внес в Раду предложение утвердить новый Кабинет министров. В списке оказалось несколько человек, входивших в состав прежнего правительства, — в частности, назначенный еще в 2014 году главой МВД Арсен Аваков, а также министр юстиции Денис Малюська. Занимавший пост главы МИДа при Алексее Гончаруке Вадим Пристайко, по мнению нового премьера, оказался достоин места
Отдельно президент Владимир Зеленский вынес на рассмотрение Рады кандидатуры двух министров, напрямую подчиненных главе государства. Министром обороны он решил назначить выпускника Национального университета обороны США Андрея Тарана, а министром иностранных дел — Дмитрия Кулебу, который в правительстве Алексея Гончарука был
Оказался в списке Дениса Шмыгаля и человек, входивший в команду куда более раннего его предшественника — Николая Азарова, беглого премьера времен президента Виктора Януковича. Под началом Азарова министром здравоохранения работал кардиохирург Илья Емец, которого Денис Шмыгаль решил вернуть в это же кресло. И хотя Емец проработал в правительстве меньше года и потому не подпадает под закон об очищении власти, сам факт присутствия среди кандидатов в члены кабинета министров человека из команды Виктора Януковича спровоцировал скандал. Фракция партии «Голос» даже покинула зал заседаний Рады, назвав происходящее контрреволюцией.
Но позиция депутатов от «Голоса», как и в случае с назначением премьера, оказалась не так уж и важна.
Схожими были и результаты отдельных голосований по кандидатурам Андрея Тарана и Дмитрия Кулебы.
Мнение оппозиции по поводу перестановок выразил глава партии «Европейская солидарность»,
Премьер-министром,прокурором и Верховной радой у нас работает Зеленский. В зале парламента сидят 250 Зеленских (в Раде 248 мандатов принадлежит депутатам от «Слуги народа».— «Ъ»). Это большая власть, но одновременно и большая ответственность. И когда что-тоне получается, используют политтехнологический прием — отправив в отставку, переложить ответственность.
Его коллега по партии Алексей Гончаренко призвал отправить в отставку не только правительство, но и президента.
«Ваше выступление должно было закончиться следующим: я виноват перед народом Украины и я ухожу», — обратился Гончаренко к президенту Зеленскому.
В «Оппозиционной платформе — За жизнь» отставку правительства поддержали (при этом проголосовав против кандидатуры Дениса Шмыгаля). Там считают Гончарука и его министров главными проводниками «антинародных», как их называют в пророссийской партии, инициатив власти. «Требуем не только отправить в отставку Гончарука и его правительство, но и отменить все инициированные ими законопроекты и принятые решения. В первую очередь это касается законопроекта о рынке земли, второго уровня медицинской реформы, отмены мартовской индексации пенсий и других бездарных инициатив Кабинета министров», — заявила в ходе утреннего парламентского заседания депутат Наталья Королевская. В свою очередь, глава политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук отметил, что новый глава МИДа не сможет повлиять на внешнюю политику страны, так как она остается прерогативой президента Зеленского.
Между тем в «Слуге народа» новый состав Кабинета министров оценивают совсем иначе. «Мы переходим в стадию правительства “спокойных технократов”, которые будут спокойно и взвешено принимать решения», — заявил журналистам глава этой партии Александр Корниенко.
Матвей Шиманов, Киев; Павел Тарасенко