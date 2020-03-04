О чем будут говорить Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»
Анкара ожидает, что по итогам переговоров в Москве будет достигнута договоренность о прекращении огня в зоне деэскалации Идлиб. Об этом турецким журналистам заявил президент Эрдоган. Фактически это единственное высказанное им накануне встречи с Владимиром Путиным пожелание. Вопрос в том, остаются ли в силе предыдущие заявления турецкой стороны.
Еще до последнего обострения, связанного с гибелью в Идлибе более 30 турецких военных в результате авиаудара сирийских войск, глава Минобороны Турции Хулуси Акар рассказал: на российско-турецких консультациях Анкара высказала пожелание предоставить ее беспилотникам свободу действий в небе над Идлибской зоной деэскалации.
Кроме того, в СМИ и комментариях экспертов двух стран обсуждалась возможность нового «передела Идлиба»: обмена согласия Анкары на признание за Дамаском районов, занятых в ходе наступательной операции, на расширение подконтрольных Турции территорий на севере Сирии. Если Анкара получит желаемое, президент Турции сможет преподнести это внутренней аудитории как свою победу. Не случайно он в последние дни много говорил о ситуации в Идлибе как об угрозе безопасности для Турции.
Сразу после массовой гибели своих военных Минобороны Турции объявило о начале операции против проправительственных сирийских сил, получившей название «Весенний щит». В среду президент Эрдоган рассказал, что в ходе боев ликвидированы «уже свыше 3,2 тыс. приспешников» президента Сирии Башара Асада.
Надеюсь, нашей последней операцией мы доказали всему миру, что мы страна, которая умеет, но не хочет воевать. Весь мир с восхищением смотрит на нашу доблестную армию. Те, кто пытается бросить тень на нашу борьбу, — предатели.
Реджеп Тайип Эрдоганпрезидент Турции
Прозвучали и опасения в связи с тем, что на фоне турецкой операции в Идлибе в других частях Сирии активировались члены запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК). «Если мы отойдем, террористы нацелятся непосредственно на нашу страну», — сказал Эрдоган.
Защита от бойцов РПК и связанных с ними Отрядов народной самообороны, состоящих из сирийских курдов, — главный аргумент Анкары в дискуссиях о создании буферной зоны на сирийской территории вдоль границы с Турцией. Речь об этом шла еще осенью прошлого года. В итоге на переговорах в Сочи в октябре 2019 года Москва и Анкара договорились об отводе курдских сил от турецкой границы, турки также получили под свой контроль небольшую территорию между населенными пунктами Тель-Абьяд и Рас-эль-Айн.
Теперь президент Турции явно претендует на расширение районов своего влияния.
Тем более что буферная зона нужна Анкаре не только в качестве защиты от курдов. А еще и как место, где можно было бы разместить сирийских беженцев — как тех, кто уже находится в Турции, так и тех, кто ищет убежище от боев в Идлибе.
Этот анклав мог бы стать оплотом для сирийской вооруженной и гражданской оппозиции, а также рычагом давления на Дамаск на переговорах об окончательном урегулировании сирийского конфликта. Анкара не раз (и особенно, в последние дни) подчеркивала: пока оппозиция и «силы режима» не найдут компромисс, турецкие военные из Сирии не уйдут.
На фоне последней эскалации поддержку своей идеи создания буферной зоны на севере Сирии Анкара получила из Европы. «Когда президенты Путин и Эрдоган будут говорить об Идлибе, они должны также определить зону, в которой возможно предоставлять помощь внутренне перемещенным лицам», — заявила в среду заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер, добавив: гуманитарным организациям должен быть гарантирован «безопасный и эффективный» доступ в эту зону. По словам Деммер, этот вопрос канцлер Германии Ангела Меркель поднимала в телефонных разговорах с президентами Путиным и Эрдоганом.
В Берлине также не исключают, что по итогам российско-турецких переговоров в Москве будет принято решение о четырехсторонней встрече с участием лидеров ФРГ и Франции.
Такую идею первым высказал еще в середине февраля Эрдоган, но Москва не высказала энтузиазма. Впрочем, Россия до последнего оттягивала и встречу Владимира Путина с его турецким коллегой — но на фоне угрозы прямых столкновений между военными двух стран в итоге согласилась.
В отличие от турецкой стороны, в России не распространяются о рамках договоренностей между президентами, заявляя лишь о необходимости неукоснительно соблюдать сочинские соглашения по Идлибу от 2018 года.
Планы — обсудить с Эрдоганом идлибский кризис. Ожидания — выйти на единое понимание предтечи этого кризиса, причин этого кризиса, пагубности последствий этого кризиса и к набору необходимых совместных мер для его дальнейшего прекращения.
Дмитрий Песковпресс-секретарь президента РФ
Очевидно, что разговор будет жестким.
Попытки Турции давить на Россию через Европу и США вызывают недовольство Москвы. Европейцев Анкара шантажирует, открыв свою границу с ЕС для турецких беженцев, а Вашингтон и сам заинтересован в укреплении связей с Анкарой, чтобы разорвать ее союз с Москвой и Тегераном. Накануне переговоров президентов Путина и Эрдогана Турцию посетила американская делегация. Спецпредставитель президента США по Сирии Джеймс Джеффри и американский постпред при ООН Келли Крафт не только провели переговоры с турецкими властями, но и посетили лагерь беженцев на турецко-сирийской границе. Как подчеркивает американское агентство AP, границу они не пересекали. В то же время катарский сайт Middle East Eye утверждает, что американские дипломаты были в той части Идлиба, которая контролируется Турцией. Они пообещали оказать сирийцам гуманитарную помощь в размере $108 млн и предоставить Анкаре боеприпасы. Это тот минимум, которым США готовы помочь своему союзнику по НАТО. Просьбу президента Турции направить Анкаре систему Patriot США проигнорировали.
Со своей стороны, в Москве не раз подчеркивали, что готовы говорить с турецкими партнерами только в двустороннем формате.
Кроме того, как отметил в среду официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, Запад не замечает переброску Турцией в Идлиб ударной группировки «численностью с механизированную дивизию». «Произошло сращивание укрепленных районов террористов с развернутыми по соглашению турецкими наблюдательными постами», — добавил он. По словам Игоря Конашенкова, за 18 месяцев, прошедших с момента заключения сочинских соглашений, террористы вытеснили всех бойцов умеренной оппозиции на север, к турецкой границе. МИД РФ также подчеркивает, что именно Анкара не выполнила обязательства, взятые на себя в Сочи. Речь идет о размежевании вооруженной оппозиции, которая готова к диалогу с Дамаском, с террористами. При этом и Москва, и Анкара заявляют, что заинтересованы в решении проблемы и не хотят воевать друг с другом.
«И Турция, и Россия поддерживают мир в Идлибе. Однако турецкий народ испытывает сильный гнев в связи с гибелью своих солдат», — сказал «Ъ» профессор стамбульского университета Едитепе Месут Хаккы Джашин.
По его словам, на этом фоне турецкий народ «был унижен поддержкой Россией режима Асада», а неспособность Москвы «обуздать режим» привела к серьезной трещине в двусторонних отношениях.
Профессор подчеркнул, что для Турции есть семь «красных линий», за которые Анкара не намерена отступать: обеспечение немедленного прекращения огня в Идлибе, отвод сирийских войск за границы зоны деэскалации, оговоренные в Сочи, и в целом соблюдение Сочинского соглашения, прекращение убийств мирных жителей, отказ от выдавливания сирийских беженцев в Турцию, «полный контроль Путиным Асада» и начало неотложной работы России и Турции «по перестройке Сирии при поддержке ООН». Он предостерег против продолжения конфликта между Москвой и Анкарой, который может привести к дестабилизации обстановки на Ближнем Востоке и в мире, при этом подчеркнул, что Турция стремится сохранить стратегическое партнерство с Россией.
Марианна Беленькая, Кирилл Кривошеев
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