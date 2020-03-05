06:12 (мск), источник: Известия
Трамп назвал участие в выборах худшим решением в жизни Блумберга
Президент США Дональд Трамп критически высказался о провальном участии в праймериз бывшего мэра
Трамп добавил, что у бывшего участника президентской гонки не хватает необходимых качеств для главного поста в стране.
В своем блоге президент посвятил несколько постов, которые критикуют коллег и сторонников Блумберга — Тома Штайера и Тима О’Брайена, которые втянули
После подведения итогов «супервторника» стало известно, что Блумберг на прошедших праймериз выиграл только в штате архипелага Американское Самоа.
Ранее стало известно, что Майкл Блумберг снял свою кандидатуру с выборов в пользу бывшего
Накануне Трамп поделился своим мнением о низком рейтинге демократов Элизабет Уоррен и Майкла Блумберга, назвав их главными неудачниками праймериз.
Выборы на пост президента США пройдут 3 ноября 2020 года. Трамп в предвыборной гонке занял лидирующую позицию на праймериз республиканцев.