03:09 (мск), источник: Коммерсантъ
Палата представителей США одобрила выделение $8,3 млрд на борьбу с коронавирусом
Палата представителей Конгресса США в среду подавляющим большинством голосов одобрила законопроект на сумму $8,3 млрд для борьбы с распространением коронавируса и разработки вакцин от него, отправив документ в Сенат для окончательного прохождения. За законопроект проголосовали 415−2 спустя всего несколько часов после того, как участники переговоров обнародовали его содержание, передает Reuters.