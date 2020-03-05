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03:09 (мск), источник: Коммерсантъ

Палата представителей США одобрила выделение $8,3 млрд на борьбу с коронавирусом

Палата представителей Конгресса США в среду подавляющим большинством голосов одобрила законопроект на сумму $8,3 млрд для борьбы с распространением коронавируса и разработки вакцин от него, отправив документ в Сенат для окончательного прохождения. За законопроект проголосовали 415−2 спустя всего несколько часов после того, как участники переговоров обнародовали его содержание, передает Reuters.

Коронавирус Covid-19по данным JHU CSSE на 02:23 MSK, 05.03
95 124Инфицировано
3 254Скончалось
51 171Выздоровело
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Документ включает деньги на расширение тестирования на вирус, которым заразились не менее 129 человек в Соединенных Штатах. В среду были зарегистрированы еще два случая смерти, общее количество умерших в США от коронавируса достигло 11 человек.

Мы должны быстро принять этот закон. На карту поставлены жизни.
Нита Лоуи
председатель комитета по ассигнованиям Палаты представителей (Демократическая партия)

Случаи заражения коронавирусом COVID-19 были впервые зафиксированы в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. Позже случаи заражения были выявлены в 77 странах, в том числе в России. Как ранее сообщал «Ъ», в Москве из-за коронавируса обсуждают отмену массовых мероприятий.

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