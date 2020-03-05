В Пентагоне сравнили работу США над гиперзвуковым оружием с РФ и КНР

Глава Пентагона подчеркнул, что создание гиперзвукового оружия является одной из самых приоритетных задач страны.
«Мы осуществляем инновационные разработки, и я скажу вам, что они более инновационные, чем-то, что вы можете увидеть у Китая или России, в этом я могу вас заверить», — цитирует Эспера ТАСС.
Накануне замдиректора программы Пентагона по разработке гиперзвука Майк Уайт заявил, что испытательные пуски гиперзвукового оружия США могут быть проведены уже в 2020 году.
Он заверил, что США уже перешли от стадии разработки к созданию прототипов. Далее по плану — закупка вооружения.
Ранее американские военные, эксперты и другие представители Пентагона не раз признавали отставание Штатов от гиперзвуковых разработок России и Китая.