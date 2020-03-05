09:54 (мск), источник: ТАСС
Путин: власти создадут все возможности для самореализации хороших специалистов в России
Тех, кто хочет остаться работать на родине, становится все больше, отметил президент.
МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Власти будут создавать все необходимые возможности для самореализации в России хороших специалистов, заверил президент страны Владимир Путин. По мнению главы государства, тех из них, кто хочет остаться работать на родине, становится все больше и больше.
«Кто-то хочет уехать,
Я считаю, что количество хороших специалистов, которые остаются в стране, становится все больше и больше. А то, что наши специалисты находят себя на мировом рынке труда, говорит о том, что у нас хорошая высшая школа.
«Чтобы у людей было желание реализовываться в своей собственной стране, государство, конечно, должно делать для этого все больше и больше, и мы будем этим заниматься», — подчеркнул он.
Он также высоко оценил конкурсы «Лидеры России» и «Россия — страна возможностей». «У нас нет ни одного конкурса из того, что я назвал, который является конкурсом на
Президент добавил, что некоторые из участников этих конкурсов стали министрами, заместителями министров, губернаторами. «Это очень хороший социальный лифт», — уверен глава государства.
Новую серию видеоинтервью смотрите на сайте.