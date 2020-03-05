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09:56 (мск), источник: RNS

Зеленский резко отреагировал на критику в Раде

Президент Украины Владимир Зеленский спустился в сессионный зал в ходе заседания Верховной рады, чтобы лично ответить на резкую критику, которая прозвучала в выступлении депутата фракции «Европейская солидарность» Алексея Гончаренко. Об этом пишет «Украинская правда».

Источник: AFP 2020

«После выступления Гончаренко президент Зеленский спустился с трибуны, прошел через сессионный зал в сектор фракции “Европейской солидарности” и сказал Гончаренко — “Никогда не переходите на личности”. После этого президент ушел из зала», — говорится в материале.

Это произошло после того, как Гончаренко в ходе рассмотрения вопроса о назначении премьер-министром Дениса Шмыгаля заявил, что Зеленский лгал во время предвыборной кампании, обвинил президента в высоких зарплатах министрам и выплатах в конвертах депутатам «Слуги народа».

4 марта в ходе внеочередного заседания Верховная рада Украины утвердила новый состав правительства, предложенного премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

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