Зеленский резко отреагировал на критику в Раде

«После выступления Гончаренко президент Зеленский спустился с трибуны, прошел через сессионный зал в сектор фракции “Европейской солидарности” и сказал Гончаренко — “Никогда не переходите на личности”. После этого президент ушел из зала», — говорится в материале.
Это произошло после того, как Гончаренко в ходе рассмотрения вопроса о назначении премьер-министром Дениса Шмыгаля заявил, что Зеленский лгал во время предвыборной кампании, обвинил президента в высоких зарплатах министрам и выплатах в конвертах депутатам «Слуги народа».
4 марта в ходе внеочередного заседания Верховная рада Украины утвердила новый состав правительства, предложенного премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.