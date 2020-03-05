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11:03 (мск), источник: Коммерсантъ

Стрелков и Бутина станут членами «Партии прямой демократии»

Бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Игорь Стрелков (Гиркин) и обвиняемая в работе иностранным агентом в США без регистрации, телеведущая RT Мария Бутина станут членами новой «Партии прямой демократии», первый съезд которой состоится сегодня, 5 марта. Об этом «Ъ» сообщил член оргкомитета партии, совладелец компании GR-Consulting S.r.l (Сан-Марино) Тимофей Шевяков.

Телеведущая RT Мария Бутина | Источник: РИА "Новости"

Игорь Стрелков — один из четырех подозреваемых Нидерландами в причастности к запуску ракеты с комплекса «Бук», которой 17 июля 2014 года был сбит самолет рейса МН17 над Донбассом.

Марию Бутину задержали в Вашингтоне 16 июля 2018 года за «сговор с целью незаконной работы на правительство России». В марте 2019 года ее признали виновной в незаконной работе иностранным агентом и приговорили к 18 месяцам тюрьмы. Учитывая время, проведенное в заключении во время следствия, россиянка была освобождена из тюрьмы 25 октября.

«Игорь Стрелков и Мария Бутина зарегистрировались для участия в учредителтном съезде партии», — заявил Шевяков.

По словам Шевякова, Мария Бутина будет курировать в партии вопросы цифровой грамотности и цифровой безопасности населения. Чем займется Игорь Стрелков будет решено уже на съезде.

Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков | Источник: РИА "Новости"

Также, как рассказал «Ъ» источник в партии, уже понятно, что Мария Бутина будет баллотироваться в 2021 году на выборах в Государственную думу от Алтая в одномандатном округе. Выдвижение Игоря Стрелкова в депутаты Госдумы в партии еще обсуждается, отметил собеседник.

Основавший партию разработчик World of Tanks Вячеслав Макаров сообщил «Ъ», что «Партия прямой демократии» также выдвинет своих кандидатов на выборах в Законодательные собрания Новосибирска и Воронежа. «Новосибирск и Воронеж — это для нас ключевые регионы, в которых мы пойдем на выборы в Законодательное собрание, — рассказал он в разговоре с корреспондентом “Ъ”.— Это два региона, в которых достаточно большая концентрация IT-компаний, то есть людей, которые могут не только понять и принять, но и транслировать идеи прямой демократии. Кроме того, в этих регионах у нас сильные региональные отделения».

Напомним, что о создании «Партии прямой демократии» Вячеслав Макаров рассказал «Ъ» в начале года, отметив, что партия намерена принять участие в региональных выборах 2020 года и затем в выборах в Государственную думу 2021 года.

Ангелина Галанина

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