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12:12 (мск), источник: РИА Новости

Вылетевшего в Москву Эрдогана сопровождают первые лица страны

АНКАРА, 5 мар — РИА Новости. Президента Турции Тайипа Эрдогана, который вылетел в четверг с визитом в Москву, сопровождают глава МИД Мевлют Чавушоглу, министр обороны Хулуси Акар, министр казначейства и финансов Берат Албайрак, глава национальной разведывательной организации Хакан Фидан, передает агентство Anadolu.

Источник: РИА Новости

В четверг в Москве пройдут переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана по сирийскому Идлибу.

Ситуация там обострилась после того, как 27 февраля террористы группировки «Хайят Тахрир аш-Шам"* начали крупномасштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск. Армия Сирии открыла ответный огонь. По информации Минобороны РФ, обстрелу подверглись в том числе турецкие военные, которые не должны были там находиться.

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Лавров: договоренности России и Турции по Идлибу не выполняются

В результате погибли 36 турецких военных, ранения получили более 30 человек. Сразу после получения информации о пострадавших турецких военных российская сторона приняла меры для полного прекращения огня сирийскими войсками, была обеспечена безопасная эвакуация погибших и раненых на территорию Турции. В Минобороны РФ подчеркнули, что российская авиация в этом районе не применялась.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг сирийского Идлиба. В частности, она не отмежевала вооруженную оппозицию, которая готова к диалогу с правительством в рамках политического процесса, от террористов. В свою очередь, вице-президент Турции Фуат Октай выступил с заявлением, что взятые на себя обязательства по Идлибу страна выполнила.

В соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне — Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции, в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. При этом большая ее часть захвачена террористами из группировки «Джебхат ан-Нусра"*. В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились в Сочи о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований.

* Запрещенные в России террористические организации.

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