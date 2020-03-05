15:40 (мск), источник: Коммерсантъ
Литва возглавила оборонительный киберальянс
Министр обороны страны намерен защитить Евросоюз от хакеров.
Литва, Эстония, Хорватия, Польша, Нидерланды и Румыния подписали меморандум о создании кибернетических сил Евросоюза. Это произошло на неформальной встрече министров обороны ЕС в Загребе. Инициатива создания альянса принадлежит именно Вильнюсу, который продвигал эту идею с 2017 года. При этом вероятным агрессором, в киберпространстве и не только, все перечисленные страны обычно называют Россию.
«Достигнув прорыва в укреплении национальных кибернетических сил, Литва также укрепляет международное сотрудничество. Это будет способствовать отражению киберугроз, обмену знаниями, проведению совместных учений», — прокомментировал агентству BNS (Baltic News Service) инициативу создания киберсил Евросоюза министр обороны Литвы Раймундас Кароблис. Меморандум об этом накануне вечером подписали в Загребе во время неформальной встречи министров обороны стран Евросоюза. Министр Кароблис добавил, что кроме членов у альянса будут наблюдатели: Бельгия, Греция, Испания, Италия, Франция, Словения и Финляндия.
По словам господина Кароблиса, суть соглашения заключается в том, что в каждой из
Отметим, что министр обороны Литвы сам становился жертвой кибератак, которые расследовались Национальным центром кибербезопасности. Правда, они были скорее похожи на попытки дискредитации. Например, в апреле 2019 года неизвестный, представившись сотрудником минобороны, разослал в аппарат президента, а также правительство и парламент республики письмо, что Раймундас Кароблис якобы получил взятку во время закупки вооружения.
Создания киберальянса с партнерами Вильнюс добивался с 2017 года. С начала этого года там уже работает команда киберспециалистов из Нидерландов, Польши и Румынии. Однако чтобы перенести этот опыт в другие страны, необходимо было определить порядок присутствия в стране иностранных специалистов «по такому чувствительному вопросу». Как утверждает господин Кароблис, подписанный документ предусматривает все необходимые обязательства.
Что касается возможного источника угрозы, то все вошедшие в альянс страны традиционно обвиняют в кибератаках Москву. Например, в 2018 году Нидерланды обвинили российских хакеров в атаке на
Москва в свою очередь призывает создать «меры доверия в киберпространстве», причем даже не на европейском, а на глобальном уровне. Об этом в прошлом году заявлял спецпредставитель президента РФ по вопросам информационной безопасности, посол МИДа по особым поручениям Андрей Крутских.
Кирилл Кривошеев