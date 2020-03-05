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15:40 (мск), источник: Коммерсантъ

Литва возглавила оборонительный киберальянс

Министр обороны страны намерен защитить Евросоюз от хакеров.

Источник: AP 2020

Литва, Эстония, Хорватия, Польша, Нидерланды и Румыния подписали меморандум о создании кибернетических сил Евросоюза. Это произошло на неформальной встрече министров обороны ЕС в Загребе. Инициатива создания альянса принадлежит именно Вильнюсу, который продвигал эту идею с 2017 года. При этом вероятным агрессором, в киберпространстве и не только, все перечисленные страны обычно называют Россию.

«Достигнув прорыва в укреплении национальных кибернетических сил, Литва также укрепляет международное сотрудничество. Это будет способствовать отражению киберугроз, обмену знаниями, проведению совместных учений», — прокомментировал агентству BNS (Baltic News Service) инициативу создания киберсил Евросоюза министр обороны Литвы Раймундас Кароблис. Меморандум об этом накануне вечером подписали в Загребе во время неформальной встречи министров обороны стран Евросоюза. Министр Кароблис добавил, что кроме членов у альянса будут наблюдатели: Бельгия, Греция, Испания, Италия, Франция, Словения и Финляндия.

По словам господина Кароблиса, суть соглашения заключается в том, что в каждой из стран-подписантов будет действовать группа из гражданских и военных специалистов, которые должны быть готовы немедленно реагировать на возможную атаку.

Пока альянс ставит своей целью защиту только стран-членов и наблюдателей, однако затем его ответственность может распространиться и на структуры Евросоюза.

Отметим, что министр обороны Литвы сам становился жертвой кибератак, которые расследовались Национальным центром кибербезопасности. Правда, они были скорее похожи на попытки дискредитации. Например, в апреле 2019 года неизвестный, представившись сотрудником минобороны, разослал в аппарат президента, а также правительство и парламент республики письмо, что Раймундас Кароблис якобы получил взятку во время закупки вооружения.

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Создания киберальянса с партнерами Вильнюс добивался с 2017 года. С начала этого года там уже работает команда киберспециалистов из Нидерландов, Польши и Румынии. Однако чтобы перенести этот опыт в другие страны, необходимо было определить порядок присутствия в стране иностранных специалистов «по такому чувствительному вопросу». Как утверждает господин Кароблис, подписанный документ предусматривает все необходимые обязательства.

Что касается возможного источника угрозы, то все вошедшие в альянс страны традиционно обвиняют в кибератаках Москву. Например, в 2018 году Нидерланды обвинили российских хакеров в атаке на штаб-квартиру Организации по запрещению химического оружия. В странах Балтии Россию и вовсе регулярно подозревают в кибератаках. При этом в НАТО, где также состоят все шесть стран, все чаще говорят о необходимости киберзащиты от Китая, который развивает европейские сети 5G.

Москва в свою очередь призывает создать «меры доверия в киберпространстве», причем даже не на европейском, а на глобальном уровне. Об этом в прошлом году заявлял спецпредставитель президента РФ по вопросам информационной безопасности, посол МИДа по особым поручениям Андрей Крутских.

Кирилл Кривошеев

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