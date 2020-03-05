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15:58 (мск), источник: Коммерсантъ

Путин — Эрдогану: ситуация в Идлибе обострилась настолько, что требует личного разговора

В Кремле проходит встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Они решили провести переговоры из-за эскалации конфликта в Сирии: за последние недели в сирийском Идлибе участились столкновения военных Турции и Сирии. Путин заявил турецкому коллеге, что им нужно «проговорить всю ситуацию».

Источник: AP 2020

«Сейчас ситуация в известной зоне в Идлибе обострилась настолько, что это требует, безусловно, нашего прямого личного разговора», — заявил Владимир Путин перед началом встречи (цитата по «Интерфаксу»). Президент России добавил, что считает основной задачей развитие отношений с Турцией. Путин также выразил искренние соболезнования по поводу гибели турецких военнослужащих в Сирии.

«Нужно с вами обязательно проговорить всю ситуацию, которая сложилась на сегодняшний день, чтобы ничего подобного: а) не повторялось и б) чтобы это не разрушало российско-турецкие отношения, к которым мы относимся, я знаю, вы тоже, очень внимательно, дорожим этим», — отметил российский президент (цитата по «РИА Новости»).

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О чем будут говорить Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган

Эрдоган в ответ выразил надежду, что на встрече удастся найти решения для урегулирования конфликта в Сирии. «Действительно, в Идлибе очень напряженная ситуация. Я знаю, что весь мир сегодня устремил свои взгляды сюда (на встречу в Москве.— “Ъ”). Я считаю, что сегодняшние наши шаги и решения, которые будут приняты, несомненно, облегчат ситуацию», — рассчитывает президент Турции.

Сначала президенты двух стран проведут переговоры тет-а-тет. Сколько они продлятся, неизвестно. После этого пройдет встреча делегаций двух стран. С турецкой стороны присутствуют главы МИД, Минобороны, Министерства казначейства и финансов, а также глава национальной разведывательной организации.

В феврале Реджеп Тайип Эрдоган выдвинул Дамаску и Москве ультиматум: он заявил, что сирийские войска должны выйти за пределы идлибской зоны деэскалации и прекратить нападения на турецких военных. В противном случае Анкара обещала отказаться от договоренностей, заключенных с Москвой по Сирии, и задействовать всю свою боевую мощь. В том же месяце в результате авиаудара сирийских сил погибли более 30 турецких военных. Из-за этого Анкара 27 февраля начала операцию «Щит весны». Турция приняла решение считать сирийские войска «вражескими целями». За последнюю неделю она сбила три сирийских военных самолета (1 и 3 марта).

Справка
Кого и почему защищает Турция в сирийском Идлибе?

Какие именно силы противостоят армии Башара Асада и его союзникам в Идлибе, и почему турецкая армия оказалась на одной стороне с этими группировками.

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16:07 (мск)© Ньюстюб
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