Замглавы Минфина уволился после 15 лет работы. Он оставался в должности даже в СИЗО

Распоряжение об отставке Сторчака подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Судя по документу, чиновник переходит на другую работу.
В Минфине Сторчак курировал международные отношения, а также вопросы госдолга (в том числе скандальные гособлигации на $3 млрд для Украины, выданные при президенте Викторе Януковиче).
Бывший замминистра отказался рассказывать, где будет работать, но уточнил, что его новое место не связано с бизнесом.
«(Это будет) работа в сфере международных финансовых отношений. Но немножко с другой стороны», — сказал Сторчак.
65-летний чиновник добавил, что давно решил уволиться и обсудил это с главой Минфина Антоном Силуановым. Ближайший месяц Сторчак планирует отдыхать.
По данным информагентств, курировать международные отношения в Минфине вместо Сторчака будет Тимур Максимов. Сегодня Мишустин назначил его заместителем министра финансов. Ранее Максимов работал замглавы Минэкономразвития.
В конце 1980-х — начале 1990-х Сторчак работал в министерстве иностранных дел. В Минфин он пришёл в 1994-м году. Он работал в финансовом министерстве при пяти премьерах, (от Михаила Фрадкова и до Михаила Мишустина) и оставался единственным замминистра, оставшимся в министерстве со времен Алексея Кудрина.
В 2007 году против Сторчака возбудили уголовное дело о покушении на мошенничество и превышении должностных полномочий. Тогда при обыске в его квартире изъяли $1 млн, который позже признали законно приобретенными средствами.
Позже Сторчаку предъявили обвинение в покушении на хищение $43,4 млн из бюджета. По версии следствия, он вместе с главой Межрегионального инвестиционного банка Вадимом Захаровым и гендиректором фирмы «Содэксим» Виктором Захаровым завысил размер выплат компании «Содэксим». Дело было связано с урегулированием долга Алжира перед СССР.
Сторчак отрицал вину, его поддерживал Алексей Кудрин, на тот момент министр финансов. В 2011 году дело закрыли «за отсутствием события преступления». Сторчак сохранял свою должность, даже пока 11 месяцев сидел в СИЗО. Когда его отпустили на свободу, он вернулся на работу в министерство.