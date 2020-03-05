Элизабет Уоррен собирается выйти из президентской гонки в США

Изначально Уоррен считалась одним из фаворитов праймериз демократов, отмечает NYT. Она обещала бороться с коррупцией, ввести налог на богатство и предлагала разделить крупные технологические компании на части. Однако ей не удалось победить на праймериз и кокусах ни в одном штате, включая Массачусетс.
После «супервторника» 3 марта, когда предварительное голосование по выбору кандидатов прошло сразу в 14 штатах и Американском Самоа, она сильно отстала от бывшего вице-президента США Джо Байдена и сенатора штата Вермонта Берни Сандерса.
По данным Associated Press, Байден и Сандерс заручились поддержкой 595 и 528 делегатов, соответственно, а Уоррен — только 65 делегатов. Именно делегаты выдвинут кандидата в президенты на съезде Демократической партии в июле. Для номинации необходимо заручиться поддержкой 1991 делегата.
Пока неясно, станет ли Уоррен призывать своих сторонников поддержать Байдена или Сандерса, отмечает CNBC. Ранее вышедшие из президентской гонки бывший мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттиджич, сенатор от Миннесоты Эми Клобушар и миллиардер Майкл Блумберг выступили в поддержку Байдена.