Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
«Конец света» из недр Земли Супервулкан в США готов взорваться?
Фоторепортажи
16Блокпосты и пустые магазины
16Что происходит в закрытом на карантин отеле на Канарах
19:20 (мск), источник: Ведомости

Элизабет Уоррен собирается выйти из президентской гонки в США

Сенатор штата Массачусетс Элизабет Уоррен планирует снять свою кандидатуру на участие в президентских США от Демократической партии и объявит об этом свою штабу в четверг, 5 марта. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на близкого к ней человека. Также о предстоящем выходе Уоррен из президентской гонки пишет CNBC.

Источник: AP 2020

Изначально Уоррен считалась одним из фаворитов праймериз демократов, отмечает NYT. Она обещала бороться с коррупцией, ввести налог на богатство и предлагала разделить крупные технологические компании на части. Однако ей не удалось победить на праймериз и кокусах ни в одном штате, включая Массачусетс.

Читайте также
Назван фаворит секс-меньшинств во время «супервторника» в США

После «супервторника» 3 марта, когда предварительное голосование по выбору кандидатов прошло сразу в 14 штатах и Американском Самоа, она сильно отстала от бывшего вице-президента США Джо Байдена и сенатора штата Вермонта Берни Сандерса.

По данным Associated Press, Байден и Сандерс заручились поддержкой 595 и 528 делегатов, соответственно, а Уоррен — только 65 делегатов. Именно делегаты выдвинут кандидата в президенты на съезде Демократической партии в июле. Для номинации необходимо заручиться поддержкой 1991 делегата.

Пока неясно, станет ли Уоррен призывать своих сторонников поддержать Байдена или Сандерса, отмечает CNBC. Ранее вышедшие из президентской гонки бывший мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттиджич, сенатор от Миннесоты Эми Клобушар и миллиардер Майкл Блумберг выступили в поддержку Байдена.

Следите за развитием темы Выборы президента США
 Голосование по поправкам в Конституцию обойдется без «дня тишины»
Судья отказалась рассматривать иск Промсвязьбанка к Дмитрию Ананьеву и его жене
В России стали массово «минировать» самолеты
Синоптики пообещали россиянам «малиновое» лето
Шварценеггер подал в суд на российскую компанию
Самая секретная в мире подлодка попала на фото
В ЦБ рассказали, как не стать жертвой телефонных аферистов
Археологи нашли 4000-летний город в Индии (видео)
Побит новый мировой температурный рекорд
Здоровье
Пять главных опасностей сауны: как их избежать Не только сухой лед может быть опасен.
Hi-Tech
Официальный анонс китайского убер-флагмана: уникальный зум и экран Топовые флагманы уже совсем скоро!
Горячие темы на Авто
Нужно ли отдавать "всё" народу? 244
Зависимость от соцсетей 140
Что за праздник - 8 марта? 117
Сегодня узнал неожиданное 99
Кино
Дочь Валерии, Барановская, Клава Кока на вечеринке «Жары» В ходе препати были выбраны номинанты премии, а также объявлены имена ведущих церемонии
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Gnezdo.ru
Кто сохранил сберкнижку СССР может стать богатым
Эти снимки были запрещены в СССР. Что на них?
7 самых худших иномарок для эксплуатации в жару
Судьба российского Крыма решена американцами
Леди
Ани Лорак обнажила идеальный пресс и подчеркнула тонкую талию на съемках клипа Певица показала шесть стильных образов.
Новости партнеров
Врачи назвали окончательный диагноз певицы МакSим
Нашли на окраине Москвы: дочь Успенской находится в невменяемом состоянии
Самая красивая телеведущая РФ увядает на глазах
Роскошный отпуск с миллионершей закончился для Шаляпина проблемами
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь