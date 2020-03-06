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05:03 (мск), источник: РИА Новости

В России оценили итоги встречи Путина и Эрдогана по Сирии

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Российские парламентарии оценили итоги шестичасовых переговоров Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана по Сирии, состоявшихся в Кремле. В Совфеде полагают, что достигнутые договоренности о перемирии в Идлибе — это повод для оптимизма. В Госдуме, в свою очередь, отметили, что внешние силы не смогут рассорить Москву и Анкару. Подробнее — в материале РИА Новости.

Источник: РИА Новости

Восток — дело тонкое

Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев считает, что соглашение Москвы и Анкары позволит развить ранее достигнутые двусторонние договоренности по Идлибской зоне деэскалации.

«Это дает повод для оптимизма», — написал он в фейсбуке.

Вместе с тем сенатор предупредил, что встреча двух лидеров не гарантирует защиты от новых кризисов в Сирии.

«Восток — дело тонкое, а где тонко, часто рвется», — отметил парламентарий.

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой считает, что сегодняшние договоренности России и Турции позволят снизить накал напряжения в Сирии.

Очень хочется надеяться, что все решения будут исполнены, а в первую очередь — режим прекращения огня, который вступает в силу сегодня ночью.
Петр Толстой
вице-спикер Госдумы

Он подчеркнул, что это соглашение приведет к положительным изменениям, как на Ближнем Востоке, так и в Европе.

Договоренности, достигнутые Путиным и Эрдоганом, «разрубают узел противоречий», уверен глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Россия и Турция останутся стратегическими партнерами по политическим и экономическим вопросам, в том числе и в плоскости парламентской дипломатии.
Леонид Слуцкий
глава комитета Госдумы по международным делам

Он подчеркнул, что Москва и Анкара продолжат сотрудничество, несмотря на попытки внешних сил их рассорить.

Депутат Госдумы Дмитрий Новиков считает, что Россия и Турция пришли к промежуточным договоренностям, которые создают условия для нормализации обстановки.

Дальше все будет зависеть от выполнения этих договоренностей и ответственности сторон, в том числе турецкой.
Дмитрий Новиков
депутат Госдумы

Режим прекращения огня в Сирии станет отправной точкой для мирного процесса, считает член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.

«Самым главным итогом состоявшихся переговоров является закрепление обеими сторонами принципов сохранения территориальной целостности, единства и независимости Сирии на основе решений Совбеза ООН», — сказал парламентарий.

Об ультиматумах речи не шло

Переговоры президентов России и Турции были сложными, считает директор Института политических и социальных исследований Черноморско-Каспийского региона, старший научный сотрудник ИМЭМО им. Е. М. Примакова РАН Виктор Надеин-Раевский.

«Путин не оставил наших позиций, сохранил те самые позиции, которых добились сирийские военные, сирийское правительство в Идлибе. Это самый главный вывод», — подчеркнул эксперт в беседе с РИА Новости.

Политолог обратил внимание, что «удалось очень важное — не допустить возврата к тому разнузданному поведению террористов, какое было».

Он отметил, что Путин и Эрдоган заявили о необходимости уничтожения всех боевиков, которых ООН признала террористами.

Советник директора Российского института стратегических исследований Елена Супонина, в свою очередь, выразила мнение, что президенты России и Турции подтвердили на переговорах заинтересованность в снижении напряженности в Сирии.

Даже речи не идет о каком-то противостоянии между Москвой и Анкарой. Турция признала в России роль посредника, подтвердив, что речь идет о проблемах между Турцией и правительством Сирии.
Елена Супонина
советник директора Российского института стратегических исследований

По словам политолога, «ни о каких ультиматумах со стороны Турции речи не шло».

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«Сирийская армия осталась на тех позициях, которые заняла за последние недели, что означает, что контроль над трассой М5 перешел окончательно правительству Сирии. Безопасность трассы М4 от Алеппо в Латакию будут гарантировать турецкие патрули, что является положительным фактором», — указала Супонина.

Договоренности России и Турции

В Кремле завершились переговоры Владимира Путина с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, они продолжались более шести часов.

Основной темой встречи стало обострение ситуации в Идлибской зоне деэскалации.

Два лидера согласовали совместный документ по урегулированию в Сирии, его озвучили министры иностранных дел двух стран.

Соглашение включает в себя следующие пункты:

  • Прекращение всех боевых действий по существующей линии соприкосновения с полуночи 6 марта;
  • Россия и Турция создают коридор безопасности шириной шесть километров к северу и югу от трассы М4 в Сирии;
  • Россия и Турция с 15 марта начинают совместное патрулирование вдоль трассы М4.
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