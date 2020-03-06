01:49 (мск), источник: ТАСС
Путин считает, что Россия изменилась и поправки в Конституцию востребованы
МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/ — По словам президента, уже удалось найти необходимые конструктивные решения по поправкам в основной закон страны.
Страна с момента принятия конституции стала совершенно другой, поэтому поправки в основной закон востребованы, заявил в пятницу президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями фракций Государственной думы.
«Многие из вас в разное время и в разных ситуациях говорили, что основной закон принимался в особых условиях. Если вы обратили внимание, я в послании тоже об этом сказал, это справедливо, так и есть. Сейчас ситуация в стране изменилась кардинальным образом. По сути, у нас уже другая страна и, конечно, поправки востребованы», — сказал Путин.
Нам недостаточно просто провести черту под определенным этапом развития нашей страны, нужны гарантии невозможности отката назад в том направлении, в котором мы не хотим возвращаться. [Нужны гарантии] недопустимости новых попыток раскачки страны. Тоже этого никто не хочет.
Путин подчеркнул, что многие из руководителей думских фракций были свидетелями тяжелых событий 90-х годов. «Уверен, ничего подобного не должно повториться в нашей стране, в нашем будущем, вернее», — подчеркнул он.
Глава государства отметил, что есть вещи, которые объединяют мнение всех политических сил. По его словам, ни одна из партий не хотела бы вернуться в 90-е годы «при всем позитиве, связанным с демократизацией страны». «Вернуться в годы тяжелых испытаний для граждан — этого, наверное, точно никто не хочет», — заключил российский лидер.
Гражданам России будет принадлежать «абсолютно решающая роль» в вопросе о внесении поправок в конституцию, заявил президент.
Он напомнил, что 22 апреля состоится общероссийское голосование по поправкам в конституцию, и они вступят в силу только после одобрения гражданами. «То есть, практически авторами этого закона, этих решений должны быть граждане Российской Федерации, им принадлежит здесь главная, абсолютно определяющая роль», — сказал Путин. В этой связи он попросил парламентариев «поддержать разъяснительную, просветительскую работу» по линии своих партий, особенно в СМИ и интернете, а также при личных встречах.
Ответственность за нарушения при проведении 22 апреля общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ должна быть такой же, как при аналогичных нарушениях на выборах главы государства, заявил Владимир Путин.
«Это значит, что и ответственность за нарушения процедуры должны быть такими же, как за аналогичные нарушения в ходе голосования на выборах президента. Поэтому [я] дал поручения внести соответствующие изменения в административный и уголовный кодексы», — сказал Путин.
Страна с момента принятия конституции стала совершенно другой, поэтому поправки в основной закон востребованы, заявил в пятницу президент.
«Многие из вас в разное время и в разных ситуациях говорили, что основной закон принимался в особых условиях. Если вы обратили внимание, я в послании тоже об этом сказал, это справедливо, так и есть. Сейчас ситуация в стране изменилась кардинальным образом. По сути, у нас уже другая страна и, конечно, поправки востребованы», — сказал Путин.
Обращаясь к участникам встречи, Путин заметил, что не часто бывает, когда официальные встречи переходят на следующие сутки, хотя признался, что ему самому приходится «частенько задерживаться» и работать после полуночи. «Между тем мы с вами регулярно встречаемся и регулярно проводим консультации. Сегодня хотел бы с вами посоветоваться по поправкам в конституцию», — сказал президент, напомнив, что этот процесс был инициирован в послании Федеральному собранию. Путин отметил, что законопроект с конкретными поправками уже был внесен в Госдуму и одобрен депутатами в первом чтении. Он также отметил, что это дало больше времени для работы над поправками ко второму чтению.
Глава государства также указал на то, что депутаты и члены Совета Федерации принимали активное участие в деятельности рабочей группы по подготовке поправок в основной закон. По итогам бесед с глазу на глаз, которые предшествовали общей встрече с главами фракций, Путин сообщил, что многие из представленных депутатами предложений были учтены. «Члены рабочей группы выезжали в регионы, встречались и избирателями, с законодательными собраниями. И что хотел бы особо подчеркнуть, работая над поправками в конституцию, мы вместе думаем не только о сегодняшнем, но и о завтрашнем дне, потому что это основной закон», — добавил президент.
Глава государства заявил, что «принципиально важно, чтобы обновленная конституция объединяла людей вне зависимости от политических взглядов, от уровня обеспеченности, от региона проживания, от национальности или вероисповедания».
Думаю, что у нас получится вынести на общероссийское голосование именно такой проект поправок в основной закон. Вещи, которые нас всех объединяют в политическом плане, тоже могут быть найдены.
Президент России Владимир Путин считает, что уже удалось найти необходимые конструктивные решения по поправкам в конституцию. По мнению главы государства, основной закон не стоит перегружать.
«Представляется, что к настоящему времени в основном удалось найти необходимые конструктивные решения, которые позволят внести актуальные и востребованные жизнью изменения в основной закон», — сказал глава государства на встрече с руководителями фракций Государственной думы.
При этом Путин попросил парламентариев «не перегружать предложениями» поправки к конституции. Он пояснил, что «важные предложения, но более уместны для использования в федеральных законах, в региональных законах, в нормативных актах правительства РФ».
По его оценке, «при активном участии граждан, общества, парламентских партий проведена большая и содержательная работа по подготовке законопроекта о поправке к конституции во втором чтении». Путин попросил руководителей фракций «консолидировано поддержать законопроект по внесению поправок в Конституцию РФ во втором, а затем и в третьем чтении».
В первую очередь он упомянул «большой вклад “Единой России” как крупнейшей фракции и ведущей партии страны». Путин поблагодарил лидера КПРФ Геннадия Зюганова «за поддержку предложений по индексации пенсий, социальных выплат, а также за поправки по усилению функций парламентского контроля и установлению ограничений для руководителей органов государственной власти». «Если человек идет во власть, он должен идти и на сознательные самоограничения», — убежден президент.
Лидера ЛДПР Владимира Жириновского Путин поблагодарил «за поддержку предложений о приоритете национального законодательства над международным правом, по укреплению публичной власти, по поддержке государственной политики, направленной на упрочение международного мира и безопасности». Руководителя фракции «Справедливая Россия» Сергея Миронова глава государства поблагодарил «за поддержку предложений по периодичности индексаций пенсий, а также за поправки по обеспечению адресности социальной помощи, мер социальной поддержки и утверждению объединяющей роли русского языка и русской культуры».
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ 22 апреля должно пройти так, чтобы его результаты ни у кого не вызывали сомнений, заявил в пятницу Владимир Путин.
Мы все заинтересованы в том, чтобы голосование прошло в соответствии с самыми высокими стандартами, обеспечивающими чистоту процедуры и результаты, которые ни у кого не вызывали бы сомнений. И мне кажется, что мы все вместе, уважаемые коллеги, сможем провести общероссийское голосование на достойном нашей страны уровне, а главное — создать для граждан все условия для свободного волеизъявления по поправкам в основной закон.
Он напомнил, что изменения в конституции вступят в силу только после их одобрения гражданами. «То есть практически авторами этого закона, этих решений должны быть граждане Российской Федерации, им принадлежит здесь главная, абсолютно определяющая роль, — сказал Путин. — Это очень важно, чтобы люди знали, понимали, осознавали, за что они голосуют». В этой связи он попросил парламентариев «поддержать разъяснительную, просветительскую работу» по линии своих партий, особенно в СМИ и интернете, а также при личных встречах.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что появление новых вызовов обуславливает закрепление в конституции необходимость укрепления суверенитета России. Такое мнение он высказал в ходе встречи с руководителями фракций Государственной думы. «Вячеслав Юрьевич [Володин, спикер Госдумы] сейчас сказал о том, что новые вызовы появились. Да, действительно, они в известной степени выросли, и часть поправок в конституцию фиксирует необходимость повышения нашего суверенитета и скрепляет это в основном законе страны», — сказал президент.
Путин также отметил, что в настоящий момент, помимо новых вызовов, появились и новые возможности. «И то, чего мы вчера еще не могли делать в той же социальной сфере, обеспечить индексацию пособий, пенсий и т.д., сегодня мы можем это сделать, а значит — обязаны», — подчеркнул Путин. Он сделал акцент на то, что раз есть возможности, то будет правильно закрепить их в основном законе.
«Все это в известной степени наше общее достижение — выход на новые возможности. Думаю, что для будущих поколений это должно быть закреплено и должно исполняться и будущими поколениями», — подытожил президент, добавив, что говорит о 20−50-летней перспективе.
Российский лидер поблагодарил парламентариев за совместную работу над конституцией. Он подчеркнул, что за каждым из лидеров парламентских фракций стоят поддерживающие их избиратели, готовые оказать свою поддержку за то, что политики формулируют решение проблем именно таким образом, как того ждут от них люди. «Они, также как и вы, хотят, чтобы мы добивались определенных целей, которые вы формулируете. Но подходы для достижения этих целей у каждого свои, и простому человеку под час трудно разобраться в деталях», — считает президент.
Но что точно совершенно все граждане хотят, чтобы у нас общество было более справедливым, все хотят, чтобы государство было сильным и, чтобы оно занимало достойное место в мире.
Путин сделал акцент на том, что при всей разнице подходов, методов и способов достижения целей, у всех политических сил в России общие задачи. Он поблагодарил лидеров парламентских фракций за то, что те находили в себе силы объединяться ради достижения общенациональных целей в самые острые моменты истории.