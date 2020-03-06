Трамп предложит РФ и КНР новую инициативу по контролю над вооружениями

«Я предложу новую смелую инициативу по трехстороннему контролю за вооружениями с Россией и Китаем, чтобы помочь избежать дорогостоящей гонки вооружений», — говорится в письме американского лидера от 5 марта, которое зачитал в штаб-квартире ООН замгоссекретаря США по вопросам нераспространения Кристофер Форд.
Трамп заявил, что его инициатива позволит странам «работать вместе, чтобы построить лучшее, более безопасное и более процветающее будущее для всех».
«Режим нераспространения дает странам возможность сотрудничать и делиться благами мирного использования ядерной науки и технологий, обеспечивая уверенность в том, что эти блага не будут использованы не по назначению», — отмечается в письме.