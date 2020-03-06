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02:37 (мск), источник: Известия

Зеленский передал Минску список из 200 пленных для обмена с Донбассом

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о передаче Минской группе списка пленных для будущего обмена с самопровозглашенными республиками Донбасса. Об этом стало известно в четверг, 5 марта.

Источник: Reuters

Зеленский рассказал в интервью турецкому телеканалу TRT о 200 украинских пленных, имена и местонахождение которые стали известны руководству страны. Президент отметил, что запрос касается и тех граждан, которые могли умереть. Поэтому ведется работа по передаче тел погибших на родину.

Лидер Украины добавил, что главным приоритетом для страны остается использование всех дипломатических средств для прекращения военного конфликта.

Он подчеркнул важность продолжения диалога по зонам разведения войск.
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Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов в разговоре с представителями СМИ сообщил, что переговоры с представителями ДНР и ЛНР о согласовании списка военнопленных ведется до сих пор.

1 марта прошла встреча руководителя офиса президента Украины Андрей Ермака с заместителем руководителя администрации президента РФ Дмитрием Козаком. На ней поднимался вопрос возобновления договоренностей по возвращению пленных, достигнутых в ходе саммита в «нормандском формате» в декабре 2019 года в Париже.

Предыдущий этап обмена пленными между Киевом и Донбассом произошел 29 декабря 2019 года под Горловкой. Украина передала 61 гражданина в ДНР и 63 — представителям ЛНР. Киеву передали 76 человек.

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