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02:48 (мск), источник: РИА Новости

Новый премьер Украины призвал возобновить подачу воды в Крым

КИЕВ, 6 мар — РИА Новости. Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что выступает за возобновление подачи воды в Крым.

Источник: РИА Новости
В Крыму живут украинцы, мы не перекроем воду для украинцев. Крым — это Украина, мы не собираемся не подавать воду в Украину.
Денис Шмыгаль
премьер-министр Украины (цитата по т/к «1+1»)

При этом глава кабмина назвал подачу воды в Крым вопросом «гуманитарной ответственности».

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В начале февраля власти Крыма сообщили, что питьевой воды для снабжения Симферополя из-за отсутствия осадков осталось максимум на 90−100 дней. В администрации Симферополя предупредили о переходе на подачу воды по графику в связи с ее нехваткой. Позже премьер республики Юрий Гоцанюк заявил, что на сегодня такой необходимости нет.

Водоснабжение Крыма

Украина обеспечивала до 85 процентов потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, который идет от Днепра. Однако после вхождения полуострова в состав России в 2014 году подача воды по каналу полностью прекратилась.

Проблему водоснабжения удалось решить бурением новых артезианских скважин, а также переброской воды по реке Биюк-Карасу и по каналу на восток Крыма. Его южные и центральные районы обеспечиваются водой естественных водохранилищ.

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