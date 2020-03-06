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Новый премьер Украины призвал возобновить подачу воды в Крым
КИЕВ, 6 мар — РИА Новости. Новый
В Крыму живут украинцы, мы не перекроем воду для украинцев. Крым — это Украина, мы не собираемся не подавать воду в Украину.
При этом глава кабмина назвал подачу воды в Крым вопросом «гуманитарной ответственности».
В начале февраля власти Крыма сообщили, что питьевой воды для снабжения Симферополя
Украина обеспечивала до 85 процентов потребностей Крыма в пресной воде через
Проблему водоснабжения удалось решить бурением новых артезианских скважин, а также переброской воды по реке