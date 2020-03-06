Захарова: Нидерланды пытаются оказать давление на суд перед заседанием по делу MH17

«Медийная кампания набирает просто невиданные обороты. Она отличается обвинительным уклоном в адрес России, что вообще недопустимо, ее граждан, — сказала она. — И в последние дни перед слушаниями это все запущено для того, чтобы компенсировать имеющиеся пробелы в доказательной базе и скрыть подтасовку фактов под заранее выбранную версию. Может быть, в том числе и для того, чтобы внушить мысль о безупречности проведенного расследования, заранее предопределить вердикт и не допустить любого отклонения от намеченного шесть лет назад курса».
«Все вышеперечисленное мы квалифицируем как грубую попытку давления на суд», — указала Захарова.
Дипломат напомнила, что Совместная следственная группа (ССГ) в рамках этой же информационной кампании объявила о наличии «неких свидетелей, имена и личности которых засекречены».
«Все это напоминает использование магической формулы: “Мы точно знаем, что это сделали вы, потому что нам об этом сообщили секретные источники, данные которых мы вам сообщить не можем”. Такое впечатление, что эта формула стала уже таким рабочим инструментом по целому ряду громких дел, событий, инцидентов. И применяется она все с большим размахом», — подчеркнула она.
При этом, по словам Захаровой, из публичного дискурса выпадают некоторые острые вопросы, имеющие прямое отношение к крушению малайзийского Boeing.
«Факт незакрытия Украиной летом 2014 года своего воздушного пространства для полетов судов гражданской авиации в условиях внутреннего вооруженного конфликта <…> По-прежнему игнорируется и переданный Россией значительный массив информации, данных об обстоятельствах произошедшего. Не интересует следователей, почему именно накануне начала судебного процесса на Украине были уволены все сотрудники прокуратуры, которые занимались расследованием авиакатастрофы», — пояснила Захарова.
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