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14:18 (мск), источник: РИА Новости

Клишас: поправок в Конституцию о недвижимости чиновников не было

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Планов внести в Конституцию поправки, запрещающие чиновникам владеть недвижимостью за рубежом, никогда не было, сообщил РИА Новости сопредседатель рабочей группы по обсуждению поправок в конституцию Андрей Клишас.

Источник: РИА Новости
Запрета на зарубежную недвижимость в поправках нет, такой нормы не было никогда. И в действующем законе ее нет. На уровень конституции подняты те ограничения, которые в законе действуют сейчас, только расширен круг лиц, кого эти ограничения касаются.
Андрей Клишас

Ранее газета «Ведомости» сообщила, что запрет на владение иностранной недвижимостью не вошел в проект поправок в конституцию, так как десяткам парламентариев и чиновников пришлось бы отказаться от нее или уйти со своих постов.

Поправки в конституцию предлагают запрет на иностранное гражданство, вид на длительность, а также владение счётами в зарубежных банках президенту, премьер-министру, его заместителям, министрам и главам иных федеральных органов исполнительной власти, а также сенаторам, депутатам Госдумы, уполномоченному по правам человека, прокурорам и муниципальным служащим.

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