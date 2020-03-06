Клишас: поправок в Конституцию о недвижимости чиновников не было

Запрета на зарубежную недвижимость в поправках нет, такой нормы не было никогда. И в действующем законе ее нет. На уровень конституции подняты те ограничения, которые в законе действуют сейчас, только расширен круг лиц, кого эти ограничения касаются.
Ранее газета «Ведомости» сообщила, что запрет на владение иностранной недвижимостью не вошел в проект поправок в конституцию, так как десяткам парламентариев и чиновников пришлось бы отказаться от нее или уйти со своих постов.
Поправки в конституцию предлагают запрет на иностранное гражданство, вид на длительность, а также владение счётами в зарубежных банках президенту, премьер-министру, его заместителям, министрам и главам иных федеральных органов исполнительной власти, а также сенаторам, депутатам Госдумы, уполномоченному по правам человека, прокурорам и муниципальным служащим.