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12:42 (мск), источник: Lenta.Ru

Россия рассказала о расширении ядерных сил США

США ищут новые возможности для расширения своих ядерных сил, увеличивая спектр средств малой мощности. Об этом рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

Источник: U.S. Navy

По ее мнению, вполне вероятно, что Вашингтон уже рассматривает ядерный конфликт как политическую опцию. На это указывает расширение сил — оно существенно увеличивает вероятность их применения.

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Захарова отметила, что американская сторона будто специально создает потенциал для использования ядерных вооружений. По ее словам, при этом США ссылаются на внешние угрозы в виде России и Китая, которые якобы угрожают их безопасности.

5 марта президент США Дональд Трамп заявил, что хочет избежать гонки вооружений с Россией и Китаем. О том, что США хотят обсудить сокращение ядерного оружия с Россией и Китаем, говорил и помощник американского лидера по национальной безопасности Роберт О’Брайен.

Единственное действующее соглашение между Россией и США — Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Его срок действия истекает в феврале 2021 года.

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