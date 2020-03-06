Россия рассказала о расширении ядерных сил США

По ее мнению, вполне вероятно, что Вашингтон уже рассматривает ядерный конфликт как политическую опцию. На это указывает расширение сил — оно существенно увеличивает вероятность их применения.
Захарова отметила, что американская сторона будто специально создает потенциал для использования ядерных вооружений. По ее словам, при этом США ссылаются на внешние угрозы в виде России и Китая, которые якобы угрожают их безопасности.
5 марта президент США Дональд Трамп заявил, что хочет избежать гонки вооружений с Россией и Китаем. О том, что США хотят обсудить сокращение ядерного оружия с Россией и Китаем, говорил и помощник американского лидера по национальной безопасности Роберт О’Брайен.
Единственное действующее соглашение между Россией и США — Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Его срок действия истекает в феврале 2021 года.