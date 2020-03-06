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17:21 (мск), источник: Ведомости

Путин заявил, что не возглавит Госсовет после президентского срока

По его словам, это приведет к двоевластию, что губительно для страны.

Источник: AP 2020

Президент России Владимир Путин заявил, что не может возглавить Госсовет, потому что это будет означать ситуацию двоевластия в стране. Вопрос о том, какой орган государственной власти он может возглавить после окончания своего президентского срока, был задан на встрече с представителями общественности в Иваново.

Дело не в том, что я не хочу. Мне нравится моя работа. Но для того, чтобы сохранить свои властные полномочия, пойти на какую-то схему во власти, которая будет неприемлема для страны или будет ее разрушать — вот чего я боюсь, вот чего не хочу делать.
Владимир Путин
президент России

15 января во время ежегодного послания Федеральному собранию Путин инициировал изменение Конституции. Документ предусматривает расширение полномочий Госсовета, Госдумы, Совета Федерации и местных органов самоуправления.

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Согласно внесенным Путиным поправкам, в Конституции закрепляется статус Госсовета. В полномочиях президента будет указано, что он «формирует Государственный Совет Российской Федерации в целях обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов публичной власти, определения основных направлений внутренней и внешней политики Российской Федерации и приоритетных направлений социально-экономического развития государства; статус Государственного Совета Российской Федерации определяется федеральным законом».

Эксперты обращали внимание на то, что в этой статье не указано, что действующий президент возглавляет Госсовет (как это прописано в случае с Советом безопасности) и на этом основании высказывали предположение, что после окончания нынешнего президентского срока Владимир Путин может возглавить этот орган.

Справка
Послание президента Федеральному собраниюВ ходе выступления Владимир Путин уделил особое внимание двум темам: изменению Конституции и поддержанию семей с детьми

Александра Чунова, Артем Гирш

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