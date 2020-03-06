17:21 (мск), источник: Ведомости
Путин заявил, что не возглавит Госсовет после президентского срока
По его словам, это приведет к двоевластию, что губительно для страны.
Президент России Владимир Путин заявил, что не может возглавить Госсовет, потому что это будет означать ситуацию двоевластия в стране. Вопрос о том, какой орган государственной власти он может возглавить после окончания своего президентского срока, был задан на встрече с представителями общественности в Иваново.
Дело не в том, что я не хочу. Мне нравится моя работа. Но для того, чтобы сохранить свои властные полномочия, пойти на
какую-тосхему во власти, которая будет неприемлема для страны или будет ее разрушать — вот чего я боюсь, вот чего не хочу делать.
15 января во время ежегодного послания Федеральному собранию Путин инициировал изменение Конституции. Документ предусматривает расширение полномочий Госсовета, Госдумы, Совета Федерации и местных органов самоуправления.
Согласно внесенным Путиным поправкам, в Конституции закрепляется статус Госсовета. В полномочиях президента будет указано, что он «формирует Государственный Совет Российской Федерации в целях обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов публичной власти, определения основных направлений внутренней и внешней политики Российской Федерации и приоритетных направлений
Эксперты обращали внимание на то, что в этой статье не указано, что действующий президент возглавляет Госсовет (как это прописано в случае с Советом безопасности) и на этом основании высказывали предположение, что после окончания нынешнего президентского срока Владимир Путин может возглавить этот орган.
Александра Чунова, Артем Гирш