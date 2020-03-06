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18:40 (мск), источник: Lenta.Ru

Путин предрек обновленной Конституции срок действия до 2070 года

Президент России Владимир Путин предрек обновленной Конституции срок действия до 2070 года. Об этом он сообщил на встрече с представительницами общественности в Иваново, передает РИА Новости.

Источник: AP 2020

По его словам, вносимые в Основной закон поправки рассчитаны минимум на 30−50 лет. «Мы выносим поправки в Конституцию, даже не на 5−10 лет, а минимум лет на 30, думаю, на 50», — объяснил глава государства.

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Ранее на встрече с руководителями фракций Госдумы российский лидер заявил, что поправки рассчитаны на 20−50-летнюю перспективу.

«Все это в известной степени наше общее достижение — выход на новые возможности. Думаю, что для будущих поколений (…) это должно быть закреплено и должно исполняться и будущими поколениями», — резюмировал президент.

Законопроект о поправках к Конституции был одобрен Госдумой в первом чтении и сейчас дорабатывается с учетом предложений, поступающих в рабочую группу. Предполагается, что после одобрения обеими палатами парламента и законодателями в регионах законопроект поступит на подпись президенту, а общероссийское голосование о том, вносить поправки в Конституцию или нет, пройдет уже после утверждения главой государства. Датой голосования выбрано 22 апреля. Этот день объявят выходным.

Справка
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18:03 (мск)© Ньюстюб
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