Путин: сейчас важнее стабильность, а не сменяемость власти

«Сейчас, действительно, может быть, важнее даже стабильность, спокойное развитие страны. Но потом, когда мы наберем… Страна наберет побольше уверенности в себе, побольше ресурсов… Тогда точно совершенно нужно, безусловно, обеспечить сменяемость власти», — сказал господин Путин на встрече, прямую трансляцию которой ведет «Россия 24».
Он также сказал, что поправки в Конституцию вносятся не для него, а «на будущее».
«Почему я не хочу отменять сроки? Я не себя боюсь, я с ума не сойду. Дело не во мне. Мы же вносим поправки в Конституцию даже не на пять, не на десять лет, минимум лет на 30, на 50. Поэтому я считаю, что нужно на будущее», — заявил президент.
Вместе с тем, свою работу господин Путин воспринимает как судьбу.
«Дело не в том, что я устал, хочу уйти в сторону. Дело совершенно не в этом. Любой человек, если бы он оказался в моем положении, уверен, воспринимал бы это не просто как работу, а как судьбу», — сказал господин Путин.
В России «будет плохо» без сильной президентской власти, добавил господин Путин.
«У нас нет устойчивых политических партий, которые, скажем, в Европе столетиями росли, но даже там сбои очень большие в парламентской системе», — сказал глава государства.
Напомним, президент России Владимир Путин инициировал изменение Конституции во время ежегодного послания Федеральному собранию 15 января. Президент внес соответствующий законопроект на рассмотрение в Госдуму, его приняли в первом чтении 23 января. Второе чтение может состояться 10 марта. Голосование по поправкам запланировано на 22 апреля.